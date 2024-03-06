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先擦藥膏還是乳液？ 皮膚科醫師曝擦錯順序恐影響療效

NOW健康／陳如頤 報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

常有異位性皮膚炎患者，或是長痘痘的民眾，對於皮膚保養感到困擾，其中「先擦藥膏？還是先擦保濕乳液？」就是診間裡很常被問到的問題，雖然目前並沒有真正的定論，但怎麼做會比較好呢？一般來說，專家會建議在皮膚濕潤的狀態下，例如洗過澡或擦過保濕乳液後，再塗抹藥物！

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠醫師表示，塗抹保濕乳液在醫學上認為可以軟化角質，增加皮膚含水量，增進藥物吸收，所以擦藥膏搭配塗某乳液，有其重要性。

黃毓惠醫師進一步說明，臨床上，會建議患者先塗上凡士林，再塗抹藥物。主要是因為凡士林的質地單純，不太會引發過敏反應，同時具有軟化皮膚角質的作用，先擦完凡士林後，再擦類固醇藥膏，可以讓皮膚得到較好的吸收。

至於長痘痘的病人，通常擦的去痘藥膏都偏酸性較為刺激，像是A酸或是杜鵑花酸等，黃毓惠醫師建議，先擦一層保濕乳液，再擦上述的藥膏，可減少刺激性皮膚炎發生的機會。

臨床上會遇到很多長痘痘的病人，因為皮膚偏油，所以不想多擦保濕的乳液，不過，黃毓惠醫師強調，由於去痘的藥膏多為杜鵑花酸或是A酸等成分會去角質，對皮膚較為刺激。因此，會建議先擦完保濕乳液，增強皮膚表層的保護力，不讓酸類的藥膏成分對皮膚造成刺激性皮膚炎的傷害，以期達到理想的治療效果。值得注意的是，近來天氣起伏變化大「寒如冬、熱如暑」，民眾如有塗抹防曬用品的需求，順序上則應放在最後才使用，因為防曬作用是隔絕陽光或透過防曬用品的化學物質吸收紫外線，若跟乳液或藥膏混合，可能導致防曬效果不足。

NOW健康

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