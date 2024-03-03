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症狀似盲腸炎？凱特王妃疑罹克隆氏症 醫：罹癌風險高

記者賴昀岫／台北即時報導
英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。 （美聯社）
英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。 （美聯社）

英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。醫師指出，疾病本身很罕見，屬於自體免疫疾病的一種，最常見的症狀表現為腹痛，最嚴重有死亡的可能。

台灣振興醫院腸胃科主治醫師林信吉說，克隆氏症為一種自體免疫疾病，大多好發於40歲以下年輕族群，初期典型症狀為不明原因腹痛。

除環境因子外，家族遺傳也是可能的致病原因之一，林信吉表示，如果家族中有人罹患克隆氏症，後代得到這個疾病的機率也相對高，尤其男性更要提高警覺，如果罹患僵直性脊椎炎的男性，得到克隆氏症的機率也較高。

克隆氏症的典型症狀為不明原因的腹痛，不少民眾會聯想到同樣以腹痛表現的「盲腸炎」，林信吉指出，盲腸炎病灶在右下腹部，而克隆氏症位置非常多元，包含小腸末端與大腸等，且通常要一段時間才能診斷，但的確有時會與盲腸位置稍微靠近。

林信吉表示，克隆氏症最常見的症狀還是腹痛，有些人會發燒，或出現潰瘍、血便瘻管或是大腸狹窄等情況，如果大腸變得狹窄，可能會讓收縮變得困難，導致阻塞、影響營養攝取，更嚴重的會是整個腸壁破裂、有敗血症的風險，有死亡風險。

治療方面，林信吉指出，一般的患者，會先開立抗發炎藥物，或藉由類固醇稍微緩解急性期症狀，甚至可能會用到一些免疫調節劑、生物製劑等治療方式，有些患者需要開刀治療；但如果藥物可以控制，也可能需要像高血壓等慢性病那樣終身服藥。

林信吉說，克隆氏症患者的腸子處於長期反覆發炎狀態，未來罹患大腸癌的風險也會比一般人高，建議定期做大腸鏡檢查，同時也提醒民眾平常飲食要均衡、生活作息要正常。

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