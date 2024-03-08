化膿性汗腺炎、全身型膿疱性乾癬 影響交友、戀愛

化膿性汗腺炎、全身型膿疱性乾癬，病灶嚴重影響患者發展社交或感情關係。（圖／123RF）

「我也想談一場幸福的戀愛，而不是看到心儀的女孩只能躲得遠遠地。」20多歲王先生外型帥氣有型，但外衣下，他的臀部會反覆長出大片膿疱，並流出伴有異味的膿液，導致每天需要用紗布、衛生棉包覆，才能穿上衣服。他罹患的是發炎性皮膚疾病「化膿性汗腺炎」，因病灶好發於私密部位，他以為今生與戀愛無緣。

除了化膿性汗腺炎外，還有全身型膿疱性乾癬（GPP）等皮膚發炎疾病，讓患者不僅皮膚飽受疼痛，也因病灶影響外觀，嚴重打擊信心，發展社交或感情關係都困難重重。

醫師提醒，不管是化膿性汗腺炎或全身型膿疱性乾癬，都不是傳染病，病患應盡快治療，避免影響生活；示意圖。（圖／123RF）

好發私密部位 拖延就醫

台北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源指出，化膿性汗腺炎是一種慢性發炎疾病，並非單純細菌感染造成。患者皮膚會冒出大顆發炎性與化膿性的結節，像台語「疔仔」外觀，常被當成粉刺、青春痘、表皮囊腫等疾病。患部多出現於臀部、腋下、胯下等皺褶處，隨病情惡化，發炎性與化膿性的結節會融合，甚至形成大片疤痕與瘻管等。病患除感覺疼痛，外出時還要擔心膿液滲出陷入窘境，易導致心情憂鬱，對社交、戀愛都失去信心。

因化膿性汗腺炎症狀位置尷尬，患者常可能拖到症狀嚴重時才前往求醫。李政源表示，目前治療方式包括戒菸、減重 、口服抗生素、A酸等，必要時可透過手術，或針對腫瘤 壞死因子或介白素17（IL-17）的生物製劑來改善。

王先生回診時特別分享，原以為自己永遠無法談戀愛，沒想到經過治療，情況好轉，終於成功有了交往對象。李政源說，看見病患透過治療能恢復自信，找回人生熱情，替他們開心的感受難以言喻。

GPP無預警發作 干擾約會

事實上，重創患者外觀與自信的皮膚發炎疾病，還有「全身型膿疱性乾癬」（GPP），同樣是一種反覆發作的發炎性皮膚疾病，患者也會長出膿疱，易合併紅疹、脫皮、紅皮症，病灶可能遍布全身，病患還會出現發燒、疲倦、全身無力、疼痛等全身性症狀。

李政源表示，有些患者「不喜歡自己的身體」，不敢直視自己的身軀，也不願讓伴侶看見，也有患者會用衣物緊緊包裹每寸肌膚，造成傷口惡化，嚴重可能形成感染致命風險。由於GPP無預警的急性發作特性，病患較難自由安排行程，約會時也常因疾病發作而臨時取消，有苦難言。

治療改善膚況 重拾自信

李政源指出，過去治療GPP，以免疫調節劑、口服A酸為主。近年研究已發現，GPP的發生與人體中的介白素36（IL-36）有關，是GPP的關鍵致病機轉，因此陸續發展出針對此機轉的生物製劑，可抑制、阻斷IL-36所引起的一連串發炎反應，讓病患多一種治療選擇。只要病患病情穩定控制，就有機會恢復自信，部分病患在治療後，逐漸接納自己的身體，不再害怕展露肌膚，心情輕鬆自在，對疾病控制有較好的幫助。

李政源提醒，不管是化膿性汗腺炎或全身型膿疱性乾癬，都不是傳染病，期待民眾對疾病有更多了解，當病患有嚴重憂鬱傾向，建議尋求專業協助。「希望每位病患透過治療的幫助，能在生活、身心都恢復光采，擁有更多自信。」