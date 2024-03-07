女性60歲後體重穩定 有望活逾90歲

研究顯示，女性在60歲後保持穩定體重，可能會特別長壽；示意圖。(圖／123RF)

多項研究顯示，保持健康的體重與壽命長短有關。最近一項發表於《老年學》（Gerontology）期刊的研究指出，60歲以後保持穩定的體重，可能會讓女性特別長壽，聖地牙哥加州大學 研究人員發現，60歲後保持穩定體重的女性，壽命可能可以超過90歲。

主導這項研究的聖地牙哥加州大學研究人員，調查了5萬4437名參與婦女健康倡議的女性，該倡議以縱向研究的方式，調查停經後女性罹患慢性疾病的原因。

在研究期間，記錄了參與者在基線（指臨床研究中，患者已經過篩選加入研究，但還未開始用藥治療的這段時間）、第3年和第10年的體重，根據這些數值，參與者被分為3組：體重減輕（基線減少5%以上的人）、體重增加（基線增加5%或更多的參與者）或體重穩定（基線變化不到5%）。

在所有參與者中，3萬0647名(占56%)女性特別長壽，超過了90歲的預期壽命。研究結果指出，與體重穩定的參與者相比，那些體重在基線上、下減少或增加5%以上的參與者，活得更久的機率較低；這項研究是首次評估體重變化對女性長壽影響的研究。

研究的第一作者Aladdin H. Shadyab表示，在美國，老年女性超重或肥胖情況非常普遍，身體質量指數範圍為25到35之間，這項研究支持銀髮女性將體重穩定視為長壽的目標。

此外，研究人員還發現，沒有減重 但體重卻下降時，與壽命縮短有較強的關聯性。因此， Shadyab指出，如果年長婦女發現自己在沒有減肥的情況下體重下降，可能是不健康、壽命縮短的警訊，應特別留意。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)