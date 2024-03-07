頭暈腳麻 中風6前兆易輕忽

中風前的許多症狀十分普遍，容易被患者忽視，專家建議應盡早尋求醫師診斷；示意圖。(圖／123RF)

中風 是種常見且危險的疾病，不只對患者生活造成極大影響，也讓家屬飽受龐大的照護壓力。然而許多人在中風前並不清楚身體早已發出警訊，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤三個月內「中風前兆」話題的網路聲量，發現六大常見中風前兆容易被忽略或誤解。

觀察近三個月網友討論話題，可以發現「半側臉部或肢體麻痺」最受關切。手麻腳麻的成因眾多，例如長期維持同姿勢造成短暫性麻痺，或其他疾病也可能導致手腳發麻；不過若該症狀持續存在，並且時常伴隨四肢無力、失去平衡感等特徵，尤其只有「單側麻痺」時，更須提高警覺。

有相關專業知識的網友指出，照顧年長者時可透過「請阿嬤露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱」，來判斷臉部協調是否有異狀，並提醒天冷時，格外「容易有中風或急性心肌梗塞情況，切勿忽視」。

「嚴重暈眩」、「劇烈頭痛」也是常見的中風警訊，如同手麻腳麻，頭暈、頭痛也是許多疾病的常見症狀，不過若暈眩症狀持續不斷甚至延續數日，或是明明坐著、躺著不動，卻還是感到頭暈目眩，可能就代表心血管有堵塞情況，須注意是否有中風的可能性。

有網友分享「我媽媽前陣子中風了，其實她有一些前兆，例如會抱怨頭暈頭痛、胸悶不舒服等種種不適的症狀等」，表示頭暈、頭痛雖然鮮少直接代表罹患中風，但若伴隨其他中風常見徵兆，建議盡快就醫診斷，以免造成難以挽回的結果。

此外，「表達與理解困難」也是常用來判斷是否中風的指標之一。有網友分享如何自行在家初步判斷，可以請對方「說一句簡單的話，或回答你的問題」，觀察是否有「口齒不清」、「答非所問」狀況，若發現有，千萬不能忽視，應盡早尋求專業醫療幫助以釐清原因。

由於許多中風前的症狀十分普遍，容易被患者忽視，因此若發現以上徵兆同時發生時，務必尋求專業醫師診斷，及早的預防和治療才能降低中風的風險。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)