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晚上9點後才用餐 中風風險增28%

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選對時間吃東西很重要，養成提早進食的習慣有助預防心血管疾病；示意圖。(圖／123RF)
選對時間吃東西很重要，養成提早進食的習慣有助預防心血管疾病；示意圖。(圖／123RF)

食物也會影響心臟健康，尤其進食的時間很關鍵，最近有研究發現，早上8點前吃早餐、晚上8前吃晚餐，有助降低心血管疾病，是最佳進食時間。

上述研究發表在《自然通訊期刊》（Nature Communications）。

研究小組分析來自法國NutriNet-Santé研究的10萬3389名參與者的數據後，發現一些有趣現象，像是比較晚吃早餐，會增加心血管疾病風險，而且每晚1小時風險增加6%；在晚上9點之後吃晚餐的人，中風風險比在晚上8點前吃晚餐的人高出28%，在女性中尤其明顯。

不僅如此，研究還發現，夜間禁食時間（即是一天中的最後一餐和第二天的第一餐之間的時間）愈長，中風的風險就愈低；在遵守建議的早晚進食情況下，每增加一小時的夜間禁食時間，中風風險就會降低7%。

研究人員表示，這些發現還需要在其他群體中進行檢驗，並通過不同設計的其他科學研究來做進一步確認，而這項研究強調進食時間在預防心血管疾病中的潛在作用。簡單來說，較早食用早餐和晚餐的習慣，加上夜間禁食時間拉長，可能有助於防止心血管疾病發生。

許多人都知道食物是生理時鐘的同步器，有控制血壓的作用，較晚攝取食物，會導致代謝系統紊亂，研究人員解釋，飲食行為是全球心血管疾病負擔主要可改變的風險因素之一，而且有愈來愈多證據顯示，食物的最佳代謝與時間相關。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)

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