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他3個月突暴瘦21公斤 竟是身體1器官惹禍

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

75歲張姓老翁近三個月來體重快速減輕，從原本76公斤暴瘦到55公斤，還變得虛弱無力且易喘，親友看他整個人「消風」，紛紛建議就醫檢查，老翁一度擔心得了不治之症，所幸抽血檢查發現「甲狀腺刺激激素」(TSH)偏低、「游離四碘甲狀腺素」(free T4)升高，揪出甲狀腺亢進才是體重減輕的真正原因。

台灣亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師吳佾璇表示，體重減輕是門診很常見的問題，不過有意義且非意願性的體重減輕，目前並沒有公認的標準，常用的定義是指體重在6個月內降低至少5%，就會視為異常，至於造成體重減輕的原因很多，大部分可以經由醫學檢查找出根源。

吳佾璇醫師指出，最常見造成體重減輕的原因為腸胃道相關疾病，惡性腫瘤則約佔四分之一，內分泌疾病（包含甲狀腺機能亢進、糖尿病等）、慢性感染或發炎（如肺結核、愛滋病、自體免疫疾病等），以及心、肺、腎、神經系統的疾病、藥物的副作用，皆有可能導致體重減輕。

吳佾璇醫師強調，值得注意的是精神疾病，特別是憂鬱症，約佔所有原因的十分之一，比例也不低，這個觀點與中醫所說的「肝木剋脾土」不謀而合，反映了情緒對於食慾及消化功能的影響。老年憂鬱症也可能出現不典型的表現，且常以身體症狀而非情緒症狀呈現，這點容易被忽略。

若家中長輩出現暴瘦情況，除了上述原因之外，也要考慮嗅覺及味覺的變化，致使老人家的胃口變差，也可能是咀嚼與吞嚥功能退化，影響食物營養攝取，或者因行動或社會問題而備餐困難，同時也需要排除脫水、肌少症等問題。

吳佾璇醫師提醒，民眾應養成定期量測體重的習慣，如出現體重減輕的症狀，可先自行評估是否有食量或進食頻率減少，若排除刻意減重，應積極就醫尋找體重下降的原因。

資料來源：健康醫療網

憂鬱症 腫瘤 減重

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