染疫損腦力？長新冠患者減6分 認知能力明顯衰退

住在波士頓近郊的茱莉‧法隆因長新冠影響到她的認知能力，受到影響的法隆在家接受腦部訓練。(路透)

大型研究發現，感染新冠病毒出現長新冠後遺症的患者智商比不曾染疫者低六分，記憶、說理與策畫能力尤受影響，認知能力明顯衰退；即使染疫後很快就康復，短期接觸病毒也會比從未染疫的人智商降低三分。

本周發表於新英格蘭 醫學期刊(The New England Journal of Medicine)的研究報告，針對11萬3000人長期追蹤後提出這項結論；不過，神經醫學專家說，兩者認知能力的差別並不是很大，感染病毒不論出現短期或長期症狀，都不會對思考及行動能力造成深遠的負面影響。

未參與這項研究的泛德堡醫學中心(Vanderbilt Medical Center)神經心理學者傑克森(James C. Jackson)等專家說，不論大型小型的新冠病患研究都發現，染疫確實有損腦力，「長新冠患者的認知能力受損，這是真的」。

最新研究報告予人樂觀的理由是，長新冠症狀患者經過幾個月康復之後，跟染疫後很快就康復的人，測驗認知能力的得分差不多。

一般人的智商測驗得分在85分和115分之間，每15分算一個等級，因此差個三分不算什麼，即使差個六分也不嚴重。

芝加哥 西北醫學中心神經傳染病科主任柯若尼克(Igor Koralnik)說，染疫後日常行動能力是否正常，才是重點，智商少了三分，並不會影響日常作息能力。

不過，寫過長新冠方面的書「清除迷霧」(Clearing the Fog)的傑克森說，認知能力稍微衰退對某些人也許沒什麼，對某些人，例如工程師，即使微妙的小變化，影響也很大，工程師如果執行能力稍微衰退，「那就是問題了。」

倫敦皇家 學院研究人員於2022年8月至12月對11萬2964名成年人進行網路認知能力測驗，其中4.6萬人或41%不曾染疫，另4.6萬人感染病毒，不過症狀不到四周即痊癒，3200人感染後4到12周仍有症狀，3900人12周甚至一年後都還有症狀，其中2580人做測驗時「長新冠」症狀仍未退。

這些研究對象絕大多數是白人，女性超過一半，住在富裕區的人比窮困區的多；228名重症住過加護病房的患者得分比未染疫者低九分。