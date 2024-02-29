幽門螺旋桿菌恐為胃癌頭號元凶 6類人及早篩檢保健康

（圖／NOW健康）

幽門螺旋桿菌是一種喜歡寄生在胃內的細菌，其疾病威脅不容小覷，是造成消化道潰瘍及胃癌的頭號兇手。有些民眾透過體檢，會發現血液中的幽門桿菌抗體呈陽性，這是否代表可能感染過？安南醫院消化內科病房主任郭立夫表示，這類人需再次進行呼氣檢測 或胃鏡組織採樣，才能確定是否感染幽門桿菌。

幽門桿菌檢測分2大類 這些人應接受檢測

郭立夫指出，許多人收到體檢報告時，若血液中的幽門桿菌抗體呈陽性，常常會感到不知所措，不知道自己是否感染胃幽門桿菌，於是拿體檢報告至診間諮詢，但這類患者需要進一步接受篩檢，才有辦法確認疾病狀況。

診斷幽門桿菌的方法可分成「非侵入性」和「侵入性」兩大類，非侵入性檢查方式包括碳13尿素呼氣試驗、抽血和糞便檢查，其中碳13尿素呼氣檢查是現在最普遍的方法，由受檢者喝下藥水，再檢查呼氣出來的碳13含量，便可知道幽門桿菌感染是陰性或陽性。

郭立夫也提到，抽血檢測抗體方式，通常需進一步檢測，因此較少作為檢測的標準，至於侵入型檢查，則是胃鏡檢查時，夾取一塊組織採樣進行化驗。針對哪些人建議應接受胃幽門桿菌檢測？他特別列舉6大類型：

1.消化性潰瘍：因胃潰瘍和十二指腸潰瘍的發生，與幽門桿菌感染相關。

2.慢性胃炎、腸上皮化生或萎縮性胃炎：這些病灶可視為胃癌的前兆，而治療幽門桿菌可以改善胃黏膜萎縮，大幅減少罹患胃癌機率。

3.胃癌高危險族群：如三等親內有胃癌家族史、抽菸族。

4.長期服用藥物：若因其他疾病而長期使用藥物，較容易讓胃黏膜受損。

5.有消化不良症狀者。

6.缺鐵性貧血或免疫性血小板低下紫斑症。

無症狀感染者別輕忽 接受除菌療程防疾病風險

民眾若感染幽門桿菌但本身卻沒症狀時需要治療嗎？根據台灣消化系醫學會2022 年發布的最新《胃幽門螺旋桿菌篩檢指引》，一旦篩檢出幽門桿菌陽性，建議接受除菌治療；至於該用哪種療法，建議由醫師進行評估，首要考量包括患者有沒有藥物過敏史、抗生素抗藥性盛行率等。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

https://healthmedia.com.tw/