牙痛卻沒蛀牙？「畸形中央尖」害的 這顆牙常發生

牙齒型態若是發育異常，嚴重牙髓暴露恐會壞死；示意圖。（圖／123RF）

20多歲的潘老師，因為右下小臼齒咬起來感覺不舒服，但是左看右看，卻看不見蛀牙，最近也沒有吃到硬物，因此滿懷疑問地前往牙科求診。

畸形中央尖 根管治療逐漸縮小病變處

臺北市立聯合醫院忠孝院區口腔醫學科醫師徐維敏說明，患者在經過醫師口內檢查發現，原來下顎小臼齒的咬合面中央多了一個結節；不意外地，在上顎小臼齒上，也有對稱性的發生。此一結節名為畸形中央尖(central cusp deformity)，呈圓錐狀突起，高約2-3mm，看起來已受到咬合磨損，根尖X光片則顯示出因牙髓神經壞死而導致的根尖周圍感染。

潘老師接受醫師建議進行根管治療，經過密集回診，從X光片上見到根尖病變處逐漸縮小，牙齒也不再有咬起來怪怪的感覺，讓潘老師終於露出久違笑容。

牙齒型態發育異常 嚴重牙髓暴露恐壞死

徐維敏說明，像這樣的畸形中央尖，是一種牙齒型態發育異常，常發生在下顎第二小臼齒，有時也會在門牙區上顎側見到隆起如鷹爪狀，又稱作Talon cusp。因為結節一樣具有細微的牙髓組織，當受到咬合外力磨耗或斷裂時，就可能發生牙髓暴露而壞死的情形。

每半年定期回診追蹤 牙髓治療不可延誤

俗話說：「預防勝於治療」，在小臼齒剛萌發的階段，可以請醫師評估是否為高聳型的中央尖，先以牙科複合樹脂包覆補強，讓咬合接觸點平均分散至平面，避免中央尖斷裂。

更重要的是，養成每半年定期回診追蹤、檢查牙齒的好習慣，徐維敏提醒，若是發現長牙齦膿包、牙痛不適，並經醫師X光片判定已有牙髓病變產生，就要視牙根尖發育完全與否，做相應的牙髓治療術式，千萬不要落得延誤治療，產生繼發的牙周病、齒槽骨缺損，只得拔牙的窘境。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）