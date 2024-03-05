「周邊動脈阻塞」走幾步路腳就痠麻痛 嚴重恐截肢

下肢動脈阻塞雖不會立即致命，但會讓人行動不便甚至造成雙腳肢體壞死而截肢，是可怕的隱形殺手；示意圖。（圖／123RF）

70歲陳伯伯近年來兩腳走路時又痠又麻，走到菜市場就要休息2、3次，每走一小段路就會腳痠，甚至嚴重會小腿腹疼痛，此外還有腳趾腳背冰冷、傷口不易癒合，困擾不已。台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，「周邊動脈阻塞性疾病」輕則影響行走，重則須截肢。陳伯伯接受「下肢動脈血管整型介入術」，終於不再痠麻痛，能夠陪太太走到市場買菜了。

陳伯伯到國泰醫院就診，進行周邊血管超音波檢查及下肢動脈血管攝影，發現大腿動脈近端有嚴重的血管阻塞狹窄。他接受下肢動脈血管整型介入術，把阻塞部分打通，傷口小恢復快，當天即可下床，隔天就能出院回家。陳伯伯腳痛症狀明顯改善，同時經由醫師勸導戒除抽菸習慣並規則服藥及定期門診追蹤，現在已無腳痠麻痛情形，重要的是可以陪太太走路到市場買菜。

下肢動脈阻塞 可怕隱形殺手

張釗監表示，下肢動脈阻塞是個發生率不低，但常常被忽略的疾病。這些病患的腿部症狀往往被當成神經或骨關節 的病症而延誤治療。下肢動脈阻塞輕則影響行走，重則會讓雙腳肢體壞死而截肢。雖不會立即致命，但會讓人行動不便甚至殘廢，是可怕的隱形殺手。

周邊動脈阻塞性疾病（Peripheral Arterial Occlusive Disease，簡稱PAOD）是指供應雙腳動脈血管產生狹窄進而造成阻塞，血液無法充分供給兩腳，以至於肢體缺氧發紺，嚴重甚至壞死，必須要截肢。

他提醒，如果有以上的症狀，懷疑是下肢動脈阻塞的話，要儘速求助於專業的心血管科醫師，透過周邊動脈超音波、下肢分段壓力檢查及血管攝影等檢查，確認病灶嚴重度及範圍。

三大治療方式 藥物、血管腔內手術、外科繞道手術

張釗監表示，PAOD治療方式可大致分為藥物治療，血管腔內手術（俗稱通血管）以及外科繞道手術治療。近年來由於器材及技術的進步，血管腔內手術逐漸成為處理下肢動脈阻塞的首選治療方式，其好處為傷口小（微創），危險性低，術後疼痛度低，且可根據需要分段／重複執行。

不過，並非所有病人都能用此方法處理，有些病灶仍須依靠傳統的外科繞道手術才能有效的重建血流循環。無論採取何種治療方法，通常都建議合併藥物治療（包括抗血小板藥物，血管擴張藥物或血栓溶解藥物，視病情而定），以達到較佳的長期治療效果。

醫師提醒，血管的保養是全身性的，除了飲食習慣的調整，包括少油、少鹽及高纖飲食之外，矯正危險因子也很重要。高血壓 ，高血脂和高血糖的病患需要按照醫師指示好好控制，而戒菸更是避免血管繼續受到傷害的重點！其他包括末端肢體的保暖、運動訓練、 控制體重等等，也對下肢動脈的保養有正面的幫助。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）