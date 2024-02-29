現代人文明病 痔瘡保守治療無效怎辦？「3種手術」選擇看這

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痔瘡，是屬於現代人的文明病，是一種常見的肛門的疾病，通常是由於肛門周圍的血管腫大、變形和皮膚增生所引起。痔瘡可能會導致疼痛、灼熱感、瘙癢、出血以及解便不全等症狀，嚴重的情況甚至可能造成感染壞死。

壓力與便祕 、腹瀉 遺傳或懷孕皆恐導致「痔瘡」

臺北市立聯合醫院陽明院區一般外科醫師鄭毓璋指出，痔瘡的主要原因包括：

1.壓力增加：長時間坐著、站著或用力排便可能增加肛門區域的壓力，使血管脹大。

2.便秘和腹瀉：過硬的大便可以導致用力排便，而腹瀉可能會加劇肛門區域的刺激。

3.遺傳因素：家族中有痔瘡病史的人可能更容易患病。

4.妊娠：懷孕期間由於子宮增大壓迫骨盆區域，可能會增加痔瘡的風險。

外痣傳統手術為主 內痣可採「雷射痔瘡消融術」

治療痔瘡的方法很多種，輕微痔瘡可以通過改變飲食習慣、保持規律的排便習慣，以及使用局部止痛藥或溫水坐浴來緩解症狀。而急性腫脹的痔瘡可藉由藥物(Diosmin)有效達成症狀緩解，然而要根除痔瘡還是得依靠手術治療。

痔瘡手術是一種在嚴重或無法通過保守治療方法緩解症狀造成生活品質下降的治療方式，手術的目的是減輕或消除痔瘡引起的不適、疼痛和其他症狀，以下是幾種常見的痔瘡手術方法：

1.傳統的開放性手術：在麻醉下，醫生會切除或縫合痔瘡組織，通過切割或縫合來修復損壞的組織，面對不同程度的痔瘡，還可以搭配上進階器械例如超音波刀或著是組織凝集刀達成減少出血量。然而相對傷口較大，術後疼痛感相對明顯

2.環狀痔瘡切除手術：環狀痔瘡切除手術是一種環形血管結紮手術，這手術適用於內痔較大較多的病人，手術過程中，會使用特殊的器械結紮脹大的血管，使外痔內縮同時減少切除正常組織，以減少損傷和疼痛，環狀切除手術的優點包括較低的術後疼痛，較快的恢復時間。

3.雷射痔瘡消融術：使用雷射光燒灼痔瘡根部的血管，使其失去血液供應而造成痔瘡組織萎縮。治療對象為腫脹的內痔，傷口較小而術後疼痛顯著降低。然而對於外痔還是得使用傳統切除方式，但傷口比單純傳統的手術小。

手術方式應與醫師充分討論 術後照顧莫輕忽

鄭毓璋說，無論哪種手術方法，決定進行手術的時機、方法以及麻醉方式都應該由醫生根據患者的病情與病患討論後來決定。術後患者需要遵循醫師的建議，進行適當的護理和恢復，確保手術效果和康復進展順利。資料來源：健康醫療網

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