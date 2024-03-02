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75歲老翁甲狀腺亢進 3個月暴瘦21公斤

記者黃寅／台中報導
醫師表示，體重在6個月內降低至少5%，就會視為異常，要留心是否有腸胃道相關疾病；圖為示意圖。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
醫師表示，體重在6個月內降低至少5%，就會視為異常，要留心是否有腸胃道相關疾病；圖為示意圖。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

1名75歲男性近3個月來體重從原本76公斤暴瘦21公斤，只剩下55公斤，變得虛弱無力且易喘，醫師抽血檢查發現，原因出在甲狀腺亢進，所幸經過幾個月的藥物治療，體重終於慢慢回升，曾有的心悸、失眠也獲改善。

亞洲大學附屬醫院家醫科醫師吳佾璇說，體重減輕是門診很常見的問題，不過有意義且非意願性的體重減輕，目前並沒有公認的標準。常用的定義是指體重在6個月內降低至少5%，就會視為異常。造成體重減輕的原因很多，大部分都可以經由醫學檢查找出根源。

她說，最常見造成體重減輕的原因為腸胃道相關疾病，惡性腫瘤則約占四分之一。另外，甲狀腺機能亢進、糖尿病等內分泌疾病、慢性感染或發炎如肺結核、愛滋病、自體免疫疾病等，以及心、肺、腎、神經系統的疾病、藥物的副作用，皆有可能導致體重減輕。

值得注意的是精神疾病，特別是憂鬱症，約占所有原因的十分之一，這個觀點與中醫所說的「肝木剋脾土」不謀而合，反映了情緒對於食慾及消化功能的影響。

吳佾璇說，若家中長輩暴瘦，除了上述原因之外，可能是咀嚼與吞嚥功能退化，影響食物營養攝取，或者因行動或社會問題而備餐困難。另外，老年憂鬱症也經常以身體症狀，而非情緒症狀呈現。

她說，民眾應養成定期量測體重的習慣，如出現體重減輕的症狀，可先自行評估是否有食量或進食頻率減少，或者活動量增加而無相對應的增加飲食等，若排除刻意減重，應積極就醫尋找體重下降的原因。

憂鬱症 失眠 腫瘤

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