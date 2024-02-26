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旅宿秘魯遭蟲寄生 他嘴唇腫大還會動...孵出2條大肥蟲

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

嘴唇竟是幼蟲溫床。33歲的陳先生去年10月中旬到秘魯旅遊，疑似因在熱帶雨林區住宿，嘴唇遭馬蠅寄生，返台兩周後嘴唇腫大且伴隨疼痛感，外觀近似疱疹，經診所治療半個月仍未好轉，且疑似有物體活動。就醫後發現竟然是罕見的馬蠅蟲卵寄生，且蟲卵寄生在體內孵化成幼蟲，最後透過手術取出三隻肥大的馬蠅幼蟲，長約2.5公分，相當驚人。

每隻長2.5公分 全麻手術解除蟲蟲危機

陳先生傷口初期與一般昆蟲咬傷相似，有點小破皮，未料兩周後嘴唇逐漸腫大，疼痛感日益加劇，經皮膚科診所診斷為疱疹，給予口服抗病毒藥物、抗生素及藥膏治療皆未見改善。他照鏡子時隱約看到有東西在動，也會感覺有異物嘴唇裡蠕動，晚上痛到睡不好，還會持續出血，沒想到竟是蟲卵寄生孵化成幼蟲。

台灣馬偕醫院口腔醫學部主任劉崇基表示，在台灣遭馬蠅蟲卵寄生案例非常少，過去只發生過兩例寄生在頭皮的案例，這次發現寄生在嘴唇的情況，是他行醫以來首次見到。陳先生嘴唇有三處傷口持續滲出液，且隱約看到物體活動，但因為嘴唇周圍有大血管，蟲體為躲避容易碰撞造成出血。

劉崇基曾在門診嘗試夾出，但因病人無法忍受致使難度太高，因此採用全身麻醉進行手術解決，15分鐘就結束，術後住院一晚確認恢復良好後出院。而三隻寄生於嘴唇上的寄生蟲，每隻長達2.5公分，相當肥滿。分別送病理檢驗及台灣大學昆蟲系系統分類研究室蕭旭峰教授鑑別，確認是台灣少見的馬蠅幼蟲。

▲馬蠅蟲卵在宿主的體溫下孵化成幼蟲以後，再從叮咬的傷口或毛囊鑽入皮膚內。（圖／馬偕醫院提供）

從傷口或毛囊鑽入皮膚 產生疼痛及搔癢感

馬偕紀念醫院家庭醫學科主任黃偉新指出，馬蠅（Dermatobia hominis，俗稱：Botfly）主要分布在中南美州，主要活動範圍為墨西哥至阿根廷和智利北部，一般生活在潮濕的熱帶森林地區和樹木繁茂的低地。馬蠅會將蟲卵產在其他節肢動物（如蚊子）的腹部，當蚊蟲叮咬宿主時，蟲卵就順勢落到傷口上，卵在宿主的體溫下孵化成幼蟲以後，再從叮咬的傷口或毛囊鑽入皮膚內，因為通常都無痛，難以察覺。只要能將幼蟲完全取出，傷口通常能癒合，也少有併發症發生。

馬蠅蟲卵寄生傷口起初像昆蟲咬傷，之後變為癰瘡，皮膚出現紅色突起，並在傷口隆起小結節的中央傷口有漿液性血水的滲出液，受感染者可能會因蟲體蠕動而在夜間感覺間歇性疼痛以及搔癢感，或有異物蠕動感。若寄生在頭皮或臉上則會因為該處的肌肉層過薄，而疼痛感強烈。由於馬蠅在我國極其少見，容易誤認為是細菌感染、蜂窩性組織炎、毛囊炎等而給予抗生素治療，或是進行不必要的切除。

醫師最後提醒，民眾進入叢林區應穿著淺色長袖衣褲、戴帽子以保護頸部及頭皮，不要擦香水或使用體香膏、衣褲。無法包覆的皮膚部位，則選用適當的防蚊液並適時補擦。若曾至高風險地區，回國後發現身上有不明類似蚊蟲叮咬傷口，又遲遲未癒合，應儘早就醫，並主動告知旅遊史。

【本文授權轉載自健康醫療網

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