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溫差變化大 氣喘發作恐要命 醫示警「這1型」風險激增

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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當遇到季節交替，氣溫變化劇烈，患有氣喘等呼吸道疾病的人更需格外注意氣喘發作。氣喘是一種常見的慢性呼吸道疾病，甚至可能危及生命。患者的呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，若控制不佳，氣喘易反覆發作，嚴重時甚至可能導致呼吸衰竭或死亡。

別輕忽嗜酸性白血球 過量恐導致呼吸道嚴重發炎

氣喘的臨床表現型態多元，根據症狀對患者生活的影響程度，可分為一般氣喘與嚴重型氣喘。根據資料顯示，嚴重氣喘的盛行率約占氣喘患者的5%-10%。亞太呼吸學會(APSR)氣喘委員會副主任委員暨亞東醫院胸腔內科鄭世隆主任解釋，當血液中嗜酸性白血球數值高於150 cells/uL時，會被診斷為嗜酸性白血球型嚴重氣喘。嗜酸性白血球（Eosinophil, 簡稱Eos）是白血球的其中一個種類，由骨髓中的造血幹細胞製造，經由血液運送到身體各個器官和組織中。當嗜酸性白血球數值過高時，會刺激呼吸道慢性發炎，導致氣管腫脹、狹窄，進而產生胸悶、咳嗽、哮鳴、呼吸困難等症狀。在嚴重情況下，患者可能需要急診或住院治療。

嚴重氣喘症狀難控制 確認類型對症下藥

一般氣喘與嚴重氣喘患者的初期治療，以長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇為主，但因嚴重氣喘症狀較為複雜難控制，且症狀常影響患者的生活品質，因此傳統作法會再搭配口服類固醇進行治療。如果在使用高劑量吸入或口服性類固醇藥物後，仍無法控制氣喘，應及早進行相關血液檢測以確認嚴重氣喘的類型，並採取相對應治療；對於嗜酸性白血球數目偏高的嚴重氣喘患者，如果進行治療後仍無法有效控制，還可以考慮使用生物製劑作為治療搭配選擇。

嚴重氣喘需採取個人化治療 患者務必遵守醫囑用藥

鄭世隆醫師呼籲，嚴重氣喘患者除了需要採取「型」動確認型別外，更應遵從醫囑，按時用藥並定期回診。同時也建議患者定期紀錄病情變化，進行自我評估與預防措施，就能降低嚴重氣喘發作機率，使症狀得到更良好的控制。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60969

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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