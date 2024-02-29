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2年沒性愛卻罹性病 因病毒在這時候發作

記者鄒尚謙
醫師提醒，即使確診性病還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌；示意圖。（本報資料照片）
醫師提醒，即使確診性病還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌；示意圖。（本報資料照片）

有位30多歲女性因為私密處長了東西前往就醫，確診出性病「菜花合併梅毒」，但她上一次發生性行為已是兩年前。泌尿科醫師指出，病毒的潛伏期比我們想像中來的長，且容易在人體免疫低下時發病，要預防HPV病毒最好的方式還是趕緊施打疫苗

菜花是由HPV病毒所引起的疾病，通常藉由人與人的直接接觸傳染，如性交或肛交等等。台灣泌尿科醫師顧芳瑜說，這位30多歲女性自述已近兩年沒有性行為，且上一次性行為是跟前男友，都已經是好久以前的事。

顧芳瑜表示，這名30歲個案未曾想自己會罹患性病，即使真的是因為這位「好久以前的前男友」而染病，為何會隔了那麼久才發病，最近才比較有空，想要處理手上冒出「不會癢、不會痛」的紅點，一檢查就發現是典型的梅毒第二期症狀。

最後這位女性經過全面檢查後確定是菜花合併梅毒。顧芳瑜說，這兩年她的確沒有任何性接觸，卻還是得到了；這就是性傳染病討人厭的地方，它有所謂的「潛伏期」，也就是不會得到後馬上發作，而是在免疫力低下的時候才發生。

「HPV病毒最好的預防方式就是打疫苗。」顧芳瑜提醒，即使確診了還是建議病人一定要施打HPV疫苗，因為HPV病毒在女性身上還有可能演變成子宮頸癌；而且根據目前的研究，人的一生中，有80%的機會可能得到HPV。

顧芳瑜強調，無論是否為單一性伴侶，HPV病毒都有可能藉由性接觸、公共場所，甚至同事的滑鼠間接得到。

疫苗 免疫力

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