3大原因 季節交替過敏族群暴增

季節交替過敏大爆發，容易出現鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏、流鼻水等症狀；示意圖。（圖／123RF）

冬天轉春天的季節交替時期，民眾常感到鼻子、眼睛搔癢等過敏症狀。台灣新北市土城醫院院長黃璟隆說，共有三大因素引發過敏狀況增加，包括境外汙染物質、病毒活躍、衣物塵蟎。

他提醒民眾應做好戴口罩 、清洗衣服、開除濕機三大防護措施，降低過敏症狀，一旦過敏情形嚴重，恐誘發氣喘，危及生命，不可不慎。

黃璟隆指出，引發過敏的三大因素：

第一、季節交替：正值冬天轉為春天，天氣忽冷忽熱，日夜溫差大，且有境外汙染物，以及祭祀、敬香、燒金紙等民俗活動影響，容易誘發過敏，這段時間，過敏族群增加不少。

他建議，多注意身體保暖，在空汙嚴重地方應戴口罩，避免吸入過多汙染物，誘發過敏。

第二、病毒活躍：最近外出旅遊多，處處是人潮，增加不少病毒感染機會，因感染新冠、流感 等患者增加，感染後也常合併過敏，此為近期過敏患者增加的主要原因之一。

黃璟隆說，民眾前往人潮擁擠場所，仍建議戴口罩，以降低感染病毒的機會，感冒、染疫後也應立即就醫，降低引發過敏風險。

第三、衣物塵蟎：天氣漸漸轉暖，春、夏要穿的衣服已放在衣櫥一段時間，容易孳生塵蟎，若突然拿出來穿，可能會引發鼻子、皮膚過敏。

黃璟隆表示，春、夏要穿的衣服，趁天氣好時，拿出來用攝氏55度以上的熱水清洗、曝曬，並開除濕機，降低塵蟎，避免鼻子、皮膚過敏。

黃璟隆說，過敏病史患者一定要遠離過敏原，並隨身攜帶緩解過敏、氣喘的藥物，以防嚴重過敏引發氣喘，危及生命。

三總眼科主任呂大文說，近期眼睛過敏，引起過敏性結膜炎的患者也有增加，這是因天氣回暖，塵蟎又開始滋生，以及花粉、空氣汙染 物質增多等因素所致，提醒眼睛出現搔癢及分泌物、皮屑增多等症狀，應就醫治療，此時使用類固醇藥物約治療3至5天，即可緩解症狀。

呂大文表示，但若敏性結膜炎延誤就醫，恐引起結膜水腫，可能會造成視力模糊，尤其是學齡前已有氣喘的兒童，容易罹患過敏結膜炎，必須多加注重。