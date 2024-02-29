你有代謝症候群嗎? 5項指標符合3項 趕快就醫

不健康的飲食是代謝症候群中相當重要的危險因子，應運用「低油、低糖、低鹽、高纖」健康飲食口訣，做好日常保健；示意圖。（圖／123RF）

不健康飲食是「代謝症候群」的危險因子，若又有腰粗、肥胖、吸菸、不運動等情形風險更大，罹患代謝症候群後心血管疾病 、糖尿病、高血壓 、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍。趕緊確認自己5項指標中，是否有超過3項吻合，若有得趕緊尋求醫療協助。

代謝症候群是血壓、血脂、血糖和腰圍異常的危險訊號，屬於疾病早期階段。因此醫師找出健康檢查數值異常的民眾，教會病人自我管理的方法，是控制疾病進展的重要關鍵。

不健康的飲食是代謝症候群中相當重要的危險因子，民眾可以檢查自己是否符合代謝症候群5項指標，一旦符合3項就屬於代謝症候群民眾。

代謝症候群5指標：

1.腹部肥胖：男性的腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm

2.血壓偏高：收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg

3.空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL

4.空腹三酸甘油酯偏高：≧150mg/dL

5.高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL

台灣衛福部國健署也提供5招自我預防。

第1招：聰明選、健康吃，運用「三低一高」健康飲食口訣，「低油、低糖、低鹽、高纖」。

第2招：站起來，減少久坐，一天至少運動30分鐘。

第3招：不吸菸、少喝酒。

第4招：轉移憂慮，適當發洩，如運動、聊天、閱讀、唱歌、寫日記、運用幽默感。正向思考，尋求家人朋友協助。如果前面的方法都嘗試過了，還是沒有用的話，建議勇於尋求醫師或臨床心理師的諮商協助。

第5招：做檢查，早發現，善用成人預防保健檢查。