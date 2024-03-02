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研究曝膽固醇過低增失智風險 醫：應是誤差

（鄒尚謙）
根據追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。圖為示意圖。（圖：123RF）
根據追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。圖為示意圖。（圖：123RF）

根據台灣秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差，回溯性追蹤的病患本身就是失智症高風險族群，且沒有對照組可證實其關聯性，而大型研究中發現，其實「降低血脂」反而可以降低失智症罹患風險。

每個人都擔心健檢報告上膽固醇過高，增加心肌梗塞的風險，但秀傳醫療體系追蹤長達8年，院內就醫的一萬多名長者，依照臨床失智評估量表（CDR）分類，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症（總膽固醇＜160）的占比愈高，最嚴重的CDR3的族群，近六成都有低膽固醇血症。整體而言有近46%長者皆患有「低膽固醇血症」。

不過，台灣心肌梗塞學會秘書長、北榮重症加護內科主任吳承學表示，透過事後蒐集資料分析的觀察性研究，會出現比較多誤差在其中，像是追蹤母體的患者，大多都是年紀大且心血管狀況不好的民眾，「本身就會使用降膽固醇藥物」。由於本來就是容易失智的族群，要如何判定是因為降太低才導致失智，其實難以證明。

吳承學表示，根據國際上大型的前瞻性研究，會有實驗組、對照組，並找族群特徵一樣與類似的研究母體，研究使用降血脂藥物與否對失智症的影響，發現膽固醇降低，反而可以降低失智症風險。

至於是否建議「總膽固醇應依照身體狀況控制在160到240mg/dL」之間，吳承學說，只看總膽固醇恐會忽略低密度膽固醇、高密度膽固醇以及三酸甘油脂的情況，無法擬定精準的治療目標。

吳承學表示，醫師會針對低密度膽固醇，也就是所謂的壞膽固醇進行控制，一般人、糖尿病患者都建議控制在130以下，心血管已出現疾病則控制在70以下，若糖尿病加上心血管疾病，則得控制在55以下。

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