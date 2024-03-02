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特別愛吃冰塊 當心是缺鐵性貧血

（陳雨鑫）
異常愛吃冰塊，約56％同時是缺鐵性貧血的患者。（圖／123RF）
異常愛吃冰塊，約56％同時是缺鐵性貧血的患者。（圖／123RF）

美國賓州大學曾發表一篇統計研究，異常愛吃冰塊，即具有「食冰癖」者，約56%同時是缺鐵性貧血患者。研究進一步釐清兩者原因，將缺血性貧血者分為喝溫水與咀嚼冰塊兩組，觀察兩組的健康表現，發現缺鐵性貧血者喝溫水並沒有顯著結果，但咀嚼冰塊卻讓缺鐵性貧血者增強大腦反應，改善貧血症狀。

研究結果顯示，缺鐵性貧血者因吃冰塊，可能讓患者的「潛水反射」被活化，活化交感神經、強化腦部血流量，改善貧血症狀。

所謂潛水反射，是指當吃冰塊時，就像潛水或是皮膚接觸冰水時的狀態，心跳開始變慢，血液輸往四肢的量減少，轉輸往大腦或是其他重要器官，也因為冰塊使體溫下降，刺激交感神經，增加腦部的血流量，增強大腦反應，所以可改善缺鐵性貧血患者因為長期缺鐵導致腦部血液不足、容易疲憊的狀態。

台灣中山醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄表示，該篇研究是從統計結果推論，醫學實證上尚未證實兩者的關係。不過，在臨床上，確實有遇到幾位缺鐵性貧血的患者，有「愛吃冰塊」的習慣。她認為，愛吃冰塊的習慣確實可以當作缺鐵性貧血的參考指標之一，若真的要就醫，應該再加上下眼皮翻開顏色偏白，才去就醫檢查較為合適。

缺鐵性貧血是貧血類型中的一種，發展中國家約9%的人口患有缺鐵性貧血，女性多於男性。根據統計，19歲到44歲女性有2成有缺鐵性貧血，等於每5人就有1人有缺鐵性貧血，女性因有經期，相較於男性容易有缺鐵性貧血，如果是非經期的年齡層，仍被檢查出缺鐵性貧血，可能是腸胃道疾病、泌尿道等疾病引起，最令人憂心的是大腸癌或胃癌引起的缺鐵性貧血。

陳欣湄指出，由於紅血球負責攜帶氧氣到全身細胞，若身體長期處於缺鐵性貧血的狀態，患者容易疲憊、心悸、掉髮、頭暈、皮膚蒼白等，嚴重者可能會影響到心臟機能。治療缺鐵性貧血，可透過服用鐵劑、調整飲食方式，即可改善缺鐵性貧血症狀。

以台灣人為例，依照膳食營養素參考攝取量，成年女性鐵建議攝取量為每日15毫克、成年男性10毫克。陳欣湄說，平時若要攝取足量的鐵質，可選擇富含鐵質的食物，如豬肝、牛肉、鴨血、豬血、牡蠣、蛤蠣、雞蛋、紅莧菜、紅鳳菜、白莧菜等。

不過，對於人體來說，動物性食物中含有二價鐵，比較容易被吸收，植物中的鐵質屬於三價鐵，人體吸收率較差，因此，如果是茹素者又是缺鐵性貧血的患者，陳欣湄建議，可尋求藥物治療，再搭配多吃富含鐵質的植物，雙管齊下，才能達到改善的效果。

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