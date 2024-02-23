我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

不是因為虎媽 異膚病童也睡不飽 醫：癢到無法好好睡

NOW健康 陳如頤／台北報導
（圖／NOW健康）
（圖／NOW健康）

最近台灣一對國小兄妹睡眠不到6小時成為熱議新聞，有媒體直指虎媽是名主播，還是分秒必爭的計畫控，所以把孩子每天的行程填得很滿。許多專家紛紛對於兒童睡眠不足可能帶來的負面影響提出觀點，多數家家認為兒童正處於發展期，若睡眠不足恐導致生長遲緩、學習力下降、專注力不足，甚至情緒與心理影響，恐讓孩童在未來求學階段面臨巨大壓力。

事實上，還有一個族群的小朋友也睡不好，他們不是因為虎媽的滿檔行程，而是因為癢到沒辦法好好入睡的異膚病童。異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜指出，患有異位性皮膚炎的孩童，會因為皮膚劇烈搔癢而不斷地抓、導致肌膚受傷流湯流血，甚至每晚還會因皮膚痛癢而醒來搔抓緩解，嚴重影響睡眠品質。

據統計，有70%的異位性皮膚炎患者有睡眠不足之影響 ，而國際研究也顯示，異位性皮膚炎病童的睡眠品質障礙與正常的孩童相比高出50%。此外，病童在入睡後因肌膚搔癢而醒來，平均得再花近2小時才能再次入睡。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰也憂心指出，不少家長對異位性皮膚炎治療常抱持「長大就會好」、「肌膚病徵好轉後隨即停藥」等心態，恐導致異膚孩童症狀加劇，若未穩定治療，有高達80%兒童患者會出現氣喘或過敏性鼻炎等第2型發炎相關疾病。

土城醫院皮膚科主任楊靜宜進一步表示，隨著生物製劑、口服小分子藥物等新藥出現，目前都能夠穩定控制異位性皮膚炎，呼籲家長應提早讓異膚病童介入治療。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

https://healthmedia.com.tw/

健保

上一則

手痛背痛又咳嗽 妙齡女胸腔藏巨大畸胎瘤

延伸閱讀

音波拉提、電波拉提差在哪？ 醫分析原理、怎麼選擇

音波拉提、電波拉提差在哪？ 醫分析原理、怎麼選擇
黴漿菌易誘發氣喘 過敏兒需定期追蹤

黴漿菌易誘發氣喘 過敏兒需定期追蹤
男星父親吸入鞭炮煙竟氣喘發作昏迷 盼各方為父祈福

男星父親吸入鞭炮煙竟氣喘發作昏迷 盼各方為父祈福
染疫夜咳 小心氣喘上身

染疫夜咳 小心氣喘上身

熱門新聞

譚敦慈指出，使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨。（記者黃義書／攝影）

使用不沾鍋把握6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

2024-02-15 01:00
動作前，膝蓋微彎，雙腿站穩，背部維持平穩。（記者曾吉松／攝影）

壺鈴運動 練肌力少閃腰

2024-02-17 01:00
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
雞蛋別和高脂肪食物一起吃。（圖／123RF）

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

2024-02-19 01:00
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。（本報資料照片）

「能坐就不要站？」專家說不可以 並傳授兩招降低久坐危害

2024-02-16 03:45
圖片來源 ／NOW健康

老人千萬別跌倒 醫師傳授防跌6招

2024-02-16 00:00

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨