不是因為虎媽 異膚病童也睡不飽 醫：癢到無法好好睡

（圖／NOW健康）

最近台灣一對國小兄妹睡眠不到6小時成為熱議新聞，有媒體直指虎媽是名主播，還是分秒必爭的計畫控，所以把孩子每天的行程填得很滿。許多專家紛紛對於兒童睡眠不足可能帶來的負面影響提出觀點，多數家家認為兒童正處於發展期，若睡眠不足恐導致生長遲緩、學習力下降、專注力不足，甚至情緒與心理影響，恐讓孩童在未來求學階段面臨巨大壓力。

事實上，還有一個族群的小朋友也睡不好，他們不是因為虎媽的滿檔行程，而是因為癢到沒辦法好好入睡的異膚病童。異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜指出，患有異位性皮膚炎的孩童，會因為皮膚劇烈搔癢而不斷地抓、導致肌膚受傷流湯流血，甚至每晚還會因皮膚痛癢而醒來搔抓緩解，嚴重影響睡眠品質。

據統計，有70%的異位性皮膚炎患者有睡眠不足之影響 ，而國際研究也顯示，異位性皮膚炎病童的睡眠品質障礙與正常的孩童相比高出50%。此外，病童在入睡後因肌膚搔癢而醒來，平均得再花近2小時才能再次入睡。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰也憂心指出，不少家長對異位性皮膚炎治療常抱持「長大就會好」、「肌膚病徵好轉後隨即停藥」等心態，恐導致異膚孩童症狀加劇，若未穩定治療，有高達80%兒童患者會出現氣喘或過敏性鼻炎等第2型發炎相關疾病。

土城醫院皮膚科主任楊靜宜進一步表示，隨著生物製劑、口服小分子藥物等新藥出現，目前都能夠穩定控制異位性皮膚炎，呼籲家長應提早讓異膚病童介入治療。

# 首圖來源／Freepik

NOW健康

https://healthmedia.com.tw/