我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

這種失智症是假的 精神醫揭常被誤解的「5大特徵」：治療後就會好

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

診間裡，一位男士表示他的母親已70多歲，最近記憶力明顯大不如前，讓全家人都很擔心，成為他著急求診的原因。醫師仔細地詢問了他母親的症狀、開始的時間，和發生的情況。並進一步建議，先做詳細的檢查，包括大腦的電腦斷層掃描、抽血，還有由心理師進行的記憶測試，再下診斷。

老年憂鬱造成類失智 適當治療有所改善

「不用太擔心，你媽媽的情況，看起來像是『假性失智』。」安南醫院精神醫學科主任張俊鴻給出初步結果，並安排進一步的治療，例如開了一些比較新型的進口藥物。兩個星期後，患者與家屬再次來訪，表示母親不但這幾天睡得比較好，情緒也穩定了很多。

張俊鴻主任指出，有時候「老年憂鬱」也會造成類似失智的症狀，但這並非真正的失智症，藉由耐心、適當的支持和治療，便能有所改善。

假性失智症5大症狀 常常被忽略

什麼是假性失智？其實就是所謂的老年憂鬱，跟一般年輕人的憂鬱不太一樣。許多人一聽到「失智」，腦海便立刻浮現阿茲海默症、或其他類型的失智症；事實上，假性失智也是常見卻總被忽視的症狀。張俊鴻主任羅列假性失智症的五大特色，包含：

一、不注重個人儀容與服裝：患者可能不再關心個人的儀容和服裝，衣著開始出現不整齊或顏色黯淡

>二、誇大認知功能缺損：患者可能會過分強調自己的記憶力或認知能力下降，但這種表現可能與客觀測試結果不符

三、在認知測驗中直接放棄：「不知道」可能成為患者常見的回答，即使在能回答的情況下也選擇放棄

四、過度專注於身體不適：患者可能會過分關注自身的健康問題，經常擔心生病並頻繁要求進行醫學檢查

五、功能喪失無明顯醫學原因：表現出的認知或功能喪失，在醫學檢查中往往找不到明確的原因

真正失智症緩發漸進 常見表現一次看

相比之下，真正的失智症如阿茲海默症，其典型表現是緩發漸進的，患者可能會穿著不適切，但多會努力掩飾自己的認知缺陷，且在進行認知功能測驗時，他們通常會配合，甚至努力嘗試，儘管測試結果可能不佳。另外，他們可能間斷地抱怨身體不適，但很快就會忘記，甚至出現失語、失用或認識不能的情況。

治療假性失智症 3大關鍵重點

針對假性失智症，張俊鴻主任說明三個常見治療重點，分別是：心理治療、血清素藥物、經顱磁刺激（TMS）。他總結，在治療假性失智症時，結合心理治療、藥物治療和創新的腦部刺激技術，可以達到更好的療效。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60942

阿茲海默症

上一則

許藍方公開「性」福秘技 打造完美形象添兩性吸引力

下一則

台補習班兄妹每天只睡6小時 恐有「這些」影響 學習怎安排才對？

延伸閱讀

預防失智 從控制三高開始

預防失智 從控制三高開始
醫藥／神經質、沒責任心… 研究：較易失智

醫藥／神經質、沒責任心… 研究：較易失智
失智症新藥研發 蘇益仁：找出阿茲海默症「上游」致病機制

失智症新藥研發 蘇益仁：找出阿茲海默症「上游」致病機制
英研究證實人傳人：生長激素療法 恐致「感染」失智症

英研究證實人傳人：生長激素療法 恐致「感染」失智症

熱門新聞

譚敦慈指出，使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨。（記者黃義書／攝影）

使用不沾鍋把握6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

2024-02-15 01:00
動作前，膝蓋微彎，雙腿站穩，背部維持平穩。（記者曾吉松／攝影）

壺鈴運動 練肌力少閃腰

2024-02-17 01:00
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
雞蛋別和高脂肪食物一起吃。（圖／123RF）

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

2024-02-19 01:00
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。（本報資料照片）

「能坐就不要站？」專家說不可以 並傳授兩招降低久坐危害

2024-02-16 03:45
圖片來源 ／NOW健康

老人千萬別跌倒 醫師傳授防跌6招

2024-02-16 00:00

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨