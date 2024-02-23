這種失智症是假的 精神醫揭常被誤解的「5大特徵」：治療後就會好

（圖／健康醫療網）

診間裡，一位男士表示他的母親已70多歲，最近記憶力明顯大不如前，讓全家人都很擔心，成為他著急求診的原因。醫師仔細地詢問了他母親的症狀、開始的時間，和發生的情況。並進一步建議，先做詳細的檢查，包括大腦的電腦斷層掃描、抽血，還有由心理師進行的記憶測試，再下診斷。

老年憂鬱造成類失智 適當治療有所改善

「不用太擔心，你媽媽的情況，看起來像是『假性失智』。」安南醫院精神醫學科主任張俊鴻給出初步結果，並安排進一步的治療，例如開了一些比較新型的進口藥物。兩個星期後，患者與家屬再次來訪，表示母親不但這幾天睡得比較好，情緒也穩定了很多。

張俊鴻主任指出，有時候「老年憂鬱」也會造成類似失智的症狀，但這並非真正的失智症，藉由耐心、適當的支持和治療，便能有所改善。

假性失智症5大症狀 常常被忽略

什麼是假性失智？其實就是所謂的老年憂鬱，跟一般年輕人的憂鬱不太一樣。許多人一聽到「失智」，腦海便立刻浮現阿茲海默症 、或其他類型的失智症；事實上，假性失智也是常見卻總被忽視的症狀。張俊鴻主任羅列假性失智症的五大特色，包含：

一、不注重個人儀容與服裝：患者可能不再關心個人的儀容和服裝，衣著開始出現不整齊或顏色黯淡

>二、誇大認知功能缺損：患者可能會過分強調自己的記憶力或認知能力下降，但這種表現可能與客觀測試結果不符

三、在認知測驗中直接放棄：「不知道」可能成為患者常見的回答，即使在能回答的情況下也選擇放棄

四、過度專注於身體不適：患者可能會過分關注自身的健康問題，經常擔心生病並頻繁要求進行醫學檢查

五、功能喪失無明顯醫學原因：表現出的認知或功能喪失，在醫學檢查中往往找不到明確的原因

真正失智症緩發漸進 常見表現一次看

相比之下，真正的失智症如阿茲海默症，其典型表現是緩發漸進的，患者可能會穿著不適切，但多會努力掩飾自己的認知缺陷，且在進行認知功能測驗時，他們通常會配合，甚至努力嘗試，儘管測試結果可能不佳。另外，他們可能間斷地抱怨身體不適，但很快就會忘記，甚至出現失語、失用或認識不能的情況。

治療假性失智症 3大關鍵重點

針對假性失智症，張俊鴻主任說明三個常見治療重點，分別是：心理治療、血清素藥物、經顱磁刺激（TMS）。他總結，在治療假性失智症時，結合心理治療、藥物治療和創新的腦部刺激技術，可以達到更好的療效。

資料來源：健康醫療網

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