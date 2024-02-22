中年男右腳無力誤認腰傷所致 檢查竟是小中風
高雄市一名50歲男性某天發現右腳無力，以為是腰部受傷影響，到市立民生醫院就診，想拿止痛藥後就好，但神經內科醫師鄧珺心發現不單純，經腦部核磁共振檢查，發現是急性缺血性梗塞，即俗稱的「小中風」，經住院治療後已改善。
醫師檢查後發現患者不僅右腳無力，連右手也無法做較精細動作，懷疑是急性腦梗塞，建議患者住院進行腦部核磁共振檢查，發現在深層小血管有急性缺血性梗塞，即「小洞性中風」（lacunar stroke），亦一般俗稱的「小中風」。
鄧珺心說，小中風常會出現「運動失調性半側無力」，像是半邊同側手腳無力，手指無法做精細動作，例如滑手機對不準螢幕圖案，或拿不穩筷子等，有這些狀況時就要警覺。
該患者在住院期間檢查，也發現患有糖尿病和高血脂。鄧珺心提醒，小洞性中風多出現在血壓控制不理想，或糖尿病、高血脂者身上，治療後若不積極控制三高，恐可能再次中風，甚至大血管阻塞導致終身半癱；若反覆中風將提高失智風險。
民生醫院也呼籲，中風不僅是自己的事，長期失能將造成家人照顧的負擔。民眾應控制三高，定期健康檢查，發現中風症狀時立即求醫，早期診斷和治療提高康復成功率。
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