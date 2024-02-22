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78歲翁突無痛性血尿竟是膀胱癌 醫提醒莫輕忽

記者謝進盛／台南即時報導
衛福部台南新營醫院泌尿科醫師張哲綱提醒，如遇有血尿等症狀應速檢查，切勿拖延。（新營醫院提供）
衛福部台南新營醫院泌尿科醫師張哲綱提醒，如遇有血尿等症狀應速檢查，切勿拖延。（新營醫院提供）

身體硬朗的78歲洪先生，近月前突然出現無痛性的血尿症狀，經醫師檢查，研判為具高度可能性為惡性腫瘤（膀胱癌），以內視鏡手術刮除腫瘤。醫師提醒，如遇有血尿等症狀應速檢查，切勿拖延。

台灣衛福部台南新營醫院表示，洪某平日健康佳，突有上述症狀身體不適，經泌尿科醫師張哲綱安排檢查發現，膀胱裡長了兩顆有如珊瑚狀的腫瘤，研判具有高度可能性為惡性腫瘤—即膀胱癌。

張哲綱說，血尿原因有很多種，從較為良性的攝護腺肥大、尿路結石，到較為惡性的攝護腺癌、膀胱癌，甚至是輸尿管癌或腎盂癌都有可能。前述良性病灶大部分症狀除血尿外，可能還伴隨著排尿困難或腰痛等症狀。

惡性病灶有時候單純只有血尿卻無其他症狀，且可能多喝水休息，甚至服用止血藥就改善了，患者可能不會自覺其嚴重性，而待症狀嚴重再就診時，可能已發展為晚期癌症或轉移性癌症，後果不堪設想。

張哲綱指出，血尿的檢查，一般來說包含尿液常規檢驗、尿液細胞學檢驗、腹部X光、腎臟超音波和膀胱鏡檢查，以及更進階的腹部骨盆腔電腦斷層檢查。

有時若懷疑攝護腺癌會再增加攝護腺特異性抗原(PSA)抽血檢驗及經直腸攝護腺超音波檢查，呼籲患者如遇血尿症狀，應盡快就醫。

腫瘤 癌症

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