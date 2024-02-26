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牙痛吃止痛藥嘔吐 可能是過敏

賴昀岫
牙痛就醫，醫師會開立止痛藥物；示意圖。(圖／123RF)
牙痛就醫，醫師會開立止痛藥物；示意圖。(圖／123RF)

許多人有過牙痛到診所就醫的經驗，有時醫師會開立止痛藥物，不過止痛藥其實可分為兩種，其中口服非類固醇消炎藥NSAIDs成分，是牙科常用藥物，但較多人容易引發過敏現象，例如胃食道逆流的患者就不建議。

20歲的李小姐近期因為牙痛到牙科診所就醫，不過吃了牙醫師開立的止痛藥物後，有時會出現嘔吐的不適應症狀。台北市藥師公會理事蘇柏名說，止痛藥一般可分為兩種 ，一種是普拿疼主成分的乙醯氨酚；另一種則是NSAIDs成分的消炎止痛藥。

蘇柏名表示，這類藥物牙科常開，但比較多人會出現過敏症狀，例如造成胃酸分泌、讓腸胃道環境變酸，有胃食道逆流病史的患者就不建議，過敏副作用包含噁心、嘔吐等，對非類固醇類容易過敏或產生副作用的民眾，就建議使用如普拿疼等其他類止痛藥，雖然成分不同，但以緩解牙痛來說，同樣有止痛效果。

台灣衛福部食藥署網站指出，常見的市售止痛藥主要有兩種，一是中樞止痛藥，也就是乙醯胺酚類；另一為非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），包含阿斯匹靈及布洛芬等，蘇柏名提醒，NSAIDs類藥物的作用機轉類似，通常其中一種過敏，其他幾款類似的藥品也建議避免使用，可在病歷上註記相關藥物過敏紀錄，或在就醫時主動告知。

在藥物保存期限方面，蘇柏名表示，如果已經分裝做成餐包，就建議在一個月內使用完畢，但分裝的藥物通常也看不太出效期，而醫療院所也會規範，藥品效期都要剩下三個月至半年，如果是鋁箔包藥品照保存期限就不用擔心，但如果是醫院剪成單顆、看不出完整效期，建議不超過半年；診所看病的藥包，就建議一個月內沒吃完、要丟棄。

蘇柏名表示，每半年檢視藥品保存期限，並以拿藥的第一天為主，例如貼貼紙或者以簽字筆註記，以半年為準，但如果藥品包裝完整，在超過效期後就丟棄。

服非類固醇消炎藥NSAIDs成分，是牙科常用藥物，但較多人易過敏。（記者賴昀岫／...
服非類固醇消炎藥NSAIDs成分，是牙科常用藥物，但較多人易過敏。（記者賴昀岫／攝影）

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