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四肢不自覺顫抖是帕金森氏症？ 醫曝容易與這疾病混淆

NOW健康／林郁敏報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

四肢不自覺顫抖一定是帕金森氏症嗎？其實有另一種疾病表現的症狀與帕金森氏症很類似，都會出現顫抖症狀因此容易讓人混淆，中醫師高資承表示，曾收治1名80歲的患者經西醫診斷為「原發性顫抖」，這是一種神經系統障礙，但與帕金森氏症不同，並不會伴隨其他神經系統問題，其主要症狀是不自主的持續性顫抖。

高資承醫師說明，原發性顫抖主要表現為四肢、頭部或其他身體部位不自主顫抖，這種顫抖通常在特定動作或姿勢下會更加明顯，且可能受到情緒壓力、疲勞或焦慮的影響而加劇，儘管原發性顫抖通常不會影響肌肉力量或協調，但它可能會對日常生活和工作帶來不便。

從中醫的角度來看，原發性顫抖屬於「肝風」的表現，高資承醫師進一步分析，中醫採取清熱祛風療法為主，如天麻鉤藤飲；在針灸方面，則多半採用風池、曲池、合谷、陽陵泉、太衝、太谿等穴道進行治療，透過客制化的療程搭配，大多數的患者都有顯著的緩解。

至於針灸療法上，高資承醫師採取日本的山元式新頭針療法，這是他在2015年親自前往日本九州宮崎縣，將山元敏勝醫師所研發的山元日式無痛針灸引進至台灣，目前已在世界各地廣泛使用超過50年。有別於傳統中醫針灸，日本山元式新頭針使用直徑僅0.24mm更細的針，透過刺激頭皮特定刺激點，迅速改善對應點的患部症狀，且下針幾乎沒有感覺，也沒有傳統中醫針灸的痠麻脹痛感，適合怕痛的人、老年人、小孩和女性族群。

高資承醫師提到，前述80歲患者前來求診時，有雙手取物時顫抖加重，同時行走也出現稍微不穩的狀況，在經過12次山元式新頭診療法治療後，已大幅改善症狀，目前行走穩定情況良好。

雖然原發性顫抖可能會對患者的生活造成不便，除了西醫之外，中醫也提供了多種治療選項，可以幫助減輕症狀並提高生活品質，高資承醫師建議，若民眾出現疑似原發性顫抖的症狀，應立即尋求專業的醫師診斷治療，透過合適的治療方式改善症狀，幫助找回原有的生活品質。

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