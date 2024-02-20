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中耳炎未癒耳膜受損日增 奇美醫推「雙鏡手術」治癒率高

記者周宗禎／台南即時報導
中耳炎未癒耳膜受損日增，奇美醫院耳鼻喉部推廣「雙鏡手術」。（記者周宗禎／攝影）
中耳炎未癒耳膜受損日增，奇美醫院耳鼻喉部推廣「雙鏡手術」。（記者周宗禎／攝影）

中耳炎感染長期未癒耳膜受損患者日增，傳統顯微鏡手術破壞組織較多、需全身麻醉，風險較高。近年搭配內視鏡新開發的「雙鏡手術」不必磨穿骨頭組織，能有效降低風險提高成功率，不過內視鏡費用目前台灣健保不給付。

奇美醫院耳鼻喉部20日舉辦雙鏡手術案例說明會，提醒民眾中耳炎反覆出現、久治不癒，耳膜受損可能造成聽力無法回復。

耳鼻喉部主治醫師蘇偉翔說，中耳炎是小孩最常見感染症之一，常發生在七歲以下。常見的症狀為耳痛、發燒、全身倦怠，有時有頭痛、噁心、嘔吐等症狀。中耳腔初期發炎時，耳膜常為紅色且向外膨脹，病人會有耳脹、聽力變差、耳鳴等不適感。

因幼兒常無法語言表達，易被家長忽略，中耳炎未及時適當治療，易因中耳腔長期發炎形成慢性中耳炎。慢性中耳炎多造成耳膜破損，伴隨耳漏、聽障、頭痛等症狀。若不治療易有併發症。但兒童較少病程延誤到耳膜受損破裂，中老年人較易出現。

蘇偉翔指出，近年醫學科技飛速發展，耳內視鏡搭配顯微鏡雙鏡手術成為創新技術，不僅提供更清晰視野，更縮小手術創傷，奇美已完成近百例雙鏡手術，大幅提升中耳炎等耳部疾病治療品質。

蘇偉翔說，雙鏡手術是結合耳內視鏡技術、顯微鏡系統的微創手術，應用中耳疾病治療特別是需耳膜修補病人。手術時耳內視鏡提供更詳細影像，顯微鏡光學系統提供更全面視野，醫生能更精確診斷治療。

雙鏡手術具有以下優勢：

1.相較傳統開刀，耳內視鏡搭配顯微鏡手術，減少創傷，加速康復過程。

2.內視鏡提供高清晰度影像，醫生能在彎曲耳道清楚看到手術目標，而顯微鏡擴大手術視野，確保全面治療。

3.手術可繞過組織更加精確清除病灶，更容易避免併發症，並提高手術成功率。

4.屬微創性手術，精確治療能夠更快速康復，減少康復期間不便。

蘇偉翔表示，雙鏡手術提高成功率，更使病人治療過程經歷更少痛苦不適，為中耳疾病治療帶來新契機。隨著科技不斷進步，相信這項先進技術將為更多病人帶來健康。

中耳炎未癒耳膜受損日增，奇美醫院耳鼻喉部推廣「雙鏡手術」。（記者周宗禎／攝影）
中耳炎未癒耳膜受損日增，奇美醫院耳鼻喉部推廣「雙鏡手術」。（記者周宗禎／攝影）

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