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中風年輕化 工作壓力、熬夜是風險因子

記者賴昀岫／台北報導
天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。(圖／123RF)
天氣變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率增。(圖／123RF)

天氣氣溫變化大，腦中風跟心肌梗塞發生機率都會比較高，神經內科醫師提醒民眾喝酒、熬夜都要量力而為，有服用藥物的患者，更不可因為假期就停藥。

台灣衛福部立雙和醫院副院長、神經內科主治醫師陳龍說，低溫就是腦中風的風險因子，有一名長者本身有心房顫動病史，但過年期間忘記吃藥而送醫，所幸經過及時的動脈取栓，目前已轉至普通病房，提醒民眾吃藥不保證不會中風，但不吃藥的風險一定會提高。

一般中風常見「缺血性中風」及「出血性中風」兩類，分別為因腦血管阻塞或破裂，造成的缺血或血塊壓迫影響血流供應，整體而言以缺血性中風較多。陳龍說，他日前值班時，一天就來2名腦中風患者，一個是高齡90幾歲的患者，幸好在3小時的黃金時間送醫；另名患者則是30幾歲的年輕人，症狀仍在觀察中。

陳龍進一步指出，假期親友相聚，有些人一高興就大吃大喝，酒更是一杯接一杯地喝，熬夜打麻將更是不少人的共同生活體驗。

陳龍提醒民眾，不要因為不好意思而多吃一碗飯、多喝一杯酒，熬夜守歲也要量力而為，最重要的是要按時吃藥。

天冷時更要多喝水，陳龍表示，喝茶、咖啡都不太能算喝水，還是要多補充白開水，避免血液過於黏稠而阻塞，如有高血壓、高血糖、高血脂等三高病史的族群，血壓與血糖監測不能跟著放假，同時也要適當運動，「該做的功課還是要做」。

陳龍提醒，急性中風要把握搶救黃金3小時。近幾年中風的年輕患者數有變多，主要影響因子包括工作壓力、熬夜等，陳龍提醒，即便做了健檢，但許多民眾看到一點紅字，會覺得自己還年輕，就沒有就醫追蹤危險因子，「其實早就有警訊了」，提醒民眾要多注意，「有年輕人來了才知道，自己血壓跟膽固醇高，也有患者來才發現，自己的血管已經塞住好幾條」。

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