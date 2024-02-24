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春天乍暖還寒 慎防鼻過敏、氣喘上身

記者陳雨鑫／台北報導
「花粉症」會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢等類似感冒症狀。(圖／123RF)
「花粉症」會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢等類似感冒症狀。(圖／123RF)

春暖花開，春天氣溫冷熱不定，小心過敏疾病發作。小兒科醫師表示，避免過敏影響新春心情，首要避開過敏原，減少花粉接觸；若已被誘發過敏，要正確使用藥物改善；平時該好好養生，改善過敏體質。

花粉症 太陽穴有痠痛感

過敏常見打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、皮膚起疹子等症狀，依不同狀態分為過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎等，支氣管過敏則會導致氣喘發生。

最常見的過敏疾病為「過敏性鼻炎」，台灣開業小兒科醫師林應然說，過敏性鼻炎可分為「季節性」及「長年性」，導致季節性鼻過敏的過敏原，如花粉、黴菌等；長年性鼻過敏的過敏原，如塵蟎、灰塵、寵物毛屑、蟑螂、黴菌、空汙等。

花粉引起的鼻過敏，又稱為「花粉症」，會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢等類似感冒症狀，有些人有頭痛或太陽穴痠痛感，症狀會維持幾周到幾個月不等。林應然說，春夏季是花粉散播的時節，尤其是乾燥地帶，易誘發人體過敏的花粉，如柳杉、扁柏等。

鼻過敏會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢等類似感冒症狀。(圖／123RF)
鼻過敏會出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢等類似感冒症狀。(圖／123RF)

塵蟎、黴菌、寵物毛屑、蟑螂、空汙等過敏原引起的過敏反應，症狀也與花粉症類似。林應然表示，多數鼻過敏患者，難以完全阻絕過敏原，即使有就醫，使用抗組織胺減緩過敏症狀，但患者仍有黑眼圈、用嘴呼吸、嗅覺不靈敏等問題。

濕度50到60% 抑制塵蟎

過敏性鼻炎的老患者，或是曾有過食物過敏經驗的民眾，林應然提醒，平時要注意避免塵蟎、灰塵飄散在空氣中，清潔打掃時，可以先使用吸塵器清理後，再拆卸床單、曬棉被。建議室內的濕度維持在50到60%間，可以抑制塵蟎生長。

春天乍暖還寒也可能會引起「溫差型過敏」，林應然表示，溫差型過敏正確的名稱為「血管運動性鼻炎」，當處於室內外溫差相差攝氏6度以上，有溫差型過敏的民眾其交感神經會刺激鼻子，導致流鼻水、鼻塞、打噴嚏、眼睛癢等症狀，與過敏症狀一樣。

溫差型過敏 鼻子要保暖

溫差型過敏與過敏性鼻炎或過敏性皮膚炎的發生機制不同，因此治療方式也不同。林應然說，溫差型過敏只能透過控制溫差，讓鼻子保暖，戴口罩、熱敷等方式改善；過敏性鼻炎則可使用抗組織胺，或是使用低劑量的類固醇噴劑控制。

有些民眾長期飽受過敏引起的鼻塞困擾，會到藥局購買「血管收縮型鼻噴劑」，林應然表示，鼻塞時初期使用血管收縮型鼻噴劑效果極佳，但血管擴張劑很容易出現抗藥性，藥劑容易愈用愈多，會出現反彈性鼻炎，鼻腫脹反而會更嚴重，呼籲民眾若是過敏性鼻炎的患者，應穩定使用控制過敏性鼻炎的藥物，避免藥效反彈。

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