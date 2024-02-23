我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

自體免疫患者 當心肺纖維化

林琮恩
醫師指出，大部分自體免疫患者，罹患肺纖維化時沒有明顯症狀。（圖／123RF）
醫師指出，大部分自體免疫患者，罹患肺纖維化時沒有明顯症狀。（圖／123RF）

一位病友出現喘咳症狀，嚴重至無法從事社交活動，先至醫院胸腔內科就醫，經安排高解析度電腦斷層（HRCT）後，發現患者肺纖維化面積達二成，轉介至風濕免疫科就診後，發現是硬皮症導致。病患主治醫師、台灣林口長庚醫院風濕過敏免疫科主治醫師蔡昀蓁表示，由免疫疾病導致的肺纖維化患者常延誤就醫，且患者必須終身用藥。

蔡昀蓁表示，該名患者於門診檢查時，血氧不及90，在門診時一度喘到連一句話都說不完，肺部功能嚴重喪失，必須配戴氧氣罩維生。使用健保給付的抗肺纖維化藥物至今，病情控制良好，已能跳舞、做瑜伽，僅需每半年電腦斷層檢查、每半年進行肺功能測試觀察即可。

「大部分自體免疫患者，罹患肺纖維化時沒有明顯症狀。」蔡昀蓁表示，自體免疫患者發現肺纖維化時多已晚期，因肺纖維化面積須至兩、三成才會有症狀，若病人有運動習慣、肺活量較佳，則發病時間會再延後。門診不少患者是40至60歲才發病，惟狀況因人而異，也有患者20多歲就發病。為及早發現、及早治療，臨床上常安排自體免疫疾病患者定期接受電腦斷層檢查。

蔡昀蓁解釋，自體免疫疾病，如：類風濕性關節炎、皮肌炎、系統性硬化症等病人，若為「全身性」類型，除關節、皮膚症狀外，因疾病慢性發炎的特性，肺部、腸胃道都會出現症狀，出現肺纖維化的比率達五成，除呼吸道症狀以外，因疾病影響病人生活，心理也會出現狀況。另，過去病人長期使用免疫調解藥物，萬一合併感染恐一發不可收拾。

「過去常有病人說，免疫疾病是『死不了的癌症』。」蔡昀蓁表示，因病人必須終身用藥，新藥降低副作用亦能幫助病人穩定、長期用藥。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健也說，肺纖維化由於疾病進展因人而異且變化多端，若未及早發現並適當治療，五年存活時間比許多癌症還低。

癌症 關節 健保

上一則

享用美食也控制體重 6口訣吃巧也吃飽

下一則

車禍沒發現血胸 老翁繼續吃抗凝血藥險喪命

延伸閱讀

雙眼浮腫2個月以為是過敏 竟是「這裡」有問題

雙眼浮腫2個月以為是過敏 竟是「這裡」有問題
只因寵物吉娃娃「舔一口」 71歲男染罕見敗血症引肺炎

只因寵物吉娃娃「舔一口」 71歲男染罕見敗血症引肺炎
女比男易罹自體免疫疾病 X染色體是元凶

女比男易罹自體免疫疾病 X染色體是元凶
長途搭機、臥床 小心靜脈血栓 造成肺栓塞

長途搭機、臥床 小心靜脈血栓 造成肺栓塞

熱門新聞

譚敦慈指出，使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨。（記者黃義書／攝影）

使用不沾鍋把握6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

2024-02-15 01:00
動作前，膝蓋微彎，雙腿站穩，背部維持平穩。（記者曾吉松／攝影）

壺鈴運動 練肌力少閃腰

2024-02-17 01:00
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
雞蛋別和高脂肪食物一起吃。（圖／123RF）

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

2024-02-19 01:00
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。（本報資料照片）

「能坐就不要站？」專家說不可以 並傳授兩招降低久坐危害

2024-02-16 03:45
圖片來源 ／NOW健康

老人千萬別跌倒 醫師傳授防跌6招

2024-02-16 00:00

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨