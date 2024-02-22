高血脂易心梗 應控制壞膽固醇

高血脂民眾要注意氣溫變化、情緒激動等，否則可能會引發腦中風、心肌梗塞等病症；示意圖。（圖／123RF）

低溫 與心肌梗塞發生率息息相關，醫師提醒，如果氣溫低於15℃，心肌梗塞風險可能增加到近20%，高血脂是心肌梗塞的一大風險。

台灣心肌梗塞學會理事長暨高雄榮總重症醫學部主任黃偉春表示，有些高血脂民眾不清楚自身狀況，一旦出現血栓，或者因天氣溫度變化、情緒激動等原因造成血管收縮，就可能引發血管堵塞，腦中風 、心肌梗塞等急重症。

一般來說，總膽固醇落在160到240mg/dL，即屬於安全，並非紅字，不過，北醫醫務部主任黃群耀提醒，只看總膽固醇數字，容易忽略「低密度膽固醇」、「高密度膽固醇」、「三酸甘油脂」等風險因子。

黃群耀表示，高血脂的主要原因與「壞膽固醇」（LDL-C，又稱低密度膽固醇）過多、「好膽固醇」（HDL-C，又稱高密度膽固醇）太少有關。低密度脂蛋白膽固醇容易沉積在血管壁上，形成斑塊，數量如愈來愈多，導致血管狹窄，血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，一旦斑塊破裂，還可能產生血栓，引發急性心肌梗塞、腦中風等。

至於低密度膽固醇標準值為何？台灣心肌梗塞學會秘書長暨台北榮總重症醫學部重症加護內科主任吳承學表示，各族群對壞膽固醇控制標準不同，以下分成四大類型說明：

1.一般民眾：壞膽固醇應控制在130mg/dL以下。

2.糖尿病、腎臟病患者：壞膽固醇應控制在100mg/dL以下。

3.急性冠心症、冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病、缺血性中風、暫時性腦缺血患者：壞膽固醇應控制在70mg/dL以下。

4.反覆發生心血管急症、嚴重或多部位阻塞或合併糖尿病：壞膽固醇應控制在55mg/dL以下。

吳承學指出，高血脂病友如果擔心肌肉疼痛等副作用，可主動與醫師討論，透過副作用管理，來減輕不適感，達到積極控制、穩定服藥，控制壞膽固醇達標等治療目的。

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