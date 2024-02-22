我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

納瓦尼死因成謎 他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

高血脂易心梗 應控制壞膽固醇

NOW健康
高血脂民眾要注意氣溫變化、情緒激動等，否則可能會引發腦中風、心肌梗塞等病症；示意圖。（圖／123RF）
高血脂民眾要注意氣溫變化、情緒激動等，否則可能會引發腦中風、心肌梗塞等病症；示意圖。（圖／123RF）

低溫與心肌梗塞發生率息息相關，醫師提醒，如果氣溫低於15℃，心肌梗塞風險可能增加到近20%，高血脂是心肌梗塞的一大風險。

台灣心肌梗塞學會理事長暨高雄榮總重症醫學部主任黃偉春表示，有些高血脂民眾不清楚自身狀況，一旦出現血栓，或者因天氣溫度變化、情緒激動等原因造成血管收縮，就可能引發血管堵塞，腦中風、心肌梗塞等急重症。

一般來說，總膽固醇落在160到240mg/dL，即屬於安全，並非紅字，不過，北醫醫務部主任黃群耀提醒，只看總膽固醇數字，容易忽略「低密度膽固醇」、「高密度膽固醇」、「三酸甘油脂」等風險因子。

黃群耀表示，高血脂的主要原因與「壞膽固醇」（LDL-C，又稱低密度膽固醇）過多、「好膽固醇」（HDL-C，又稱高密度膽固醇）太少有關。低密度脂蛋白膽固醇容易沉積在血管壁上，形成斑塊，數量如愈來愈多，導致血管狹窄，血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，一旦斑塊破裂，還可能產生血栓，引發急性心肌梗塞、腦中風等。

至於低密度膽固醇標準值為何？台灣心肌梗塞學會秘書長暨台北榮總重症醫學部重症加護內科主任吳承學表示，各族群對壞膽固醇控制標準不同，以下分成四大類型說明：

1.一般民眾：壞膽固醇應控制在130mg/dL以下。

2.糖尿病、腎臟病患者：壞膽固醇應控制在100mg/dL以下。

3.急性冠心症、冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病、缺血性中風、暫時性腦缺血患者：壞膽固醇應控制在70mg/dL以下。

4.反覆發生心血管急症、嚴重或多部位阻塞或合併糖尿病：壞膽固醇應控制在55mg/dL以下。

吳承學指出，高血脂病友如果擔心肌肉疼痛等副作用，可主動與醫師討論，透過副作用管理，來減輕不適感，達到積極控制、穩定服藥，控制壞膽固醇達標等治療目的。

(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

中風 低溫

上一則

牙痛檢查沒蛀牙？小心「畸形中央尖」害牙壞死

延伸閱讀

天冷心梗風險增 壞膽固醇勿失控

天冷心梗風險增 壞膽固醇勿失控
上腹痛 也是心肌梗塞前兆

上腹痛 也是心肌梗塞前兆
冬天運動防猝逝 熱身、保暖要做好

冬天運動防猝逝 熱身、保暖要做好
天氣寒冷 防心肌梗塞、腦中風 醫曝3點保命

天氣寒冷 防心肌梗塞、腦中風 醫曝3點保命

熱門新聞

譚敦慈指出，使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨。（記者黃義書／攝影）

使用不沾鍋把握6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

2024-02-15 01:00
動作前，膝蓋微彎，雙腿站穩，背部維持平穩。（記者曾吉松／攝影）

壺鈴運動 練肌力少閃腰

2024-02-17 01:00
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
雞蛋別和高脂肪食物一起吃。（圖／123RF）

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

2024-02-19 01:00
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。（本報資料照片）

「能坐就不要站？」專家說不可以 並傳授兩招降低久坐危害

2024-02-16 03:45
圖片來源 ／NOW健康

老人千萬別跌倒 醫師傳授防跌6招

2024-02-16 00:00

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？