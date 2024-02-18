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手術後見天花板吊珍珠、滿手螞蟻 看懂譫妄4不症狀

NOW健康 連慧婷／台南報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

77歲余先生在家中是位慈祥的長者，日前因結腸腫瘤手術而住進加護病房，期間突然表示看到天花板上吊著許多珍珠，自己手上、餐桌上及手套內有很多的螞蟻在爬，並不斷地摸手、擦拭桌子，醫療團隊評估後確定患者處於「高活動型譫妄」，主動向家屬說明他呈現混亂、定向感混淆的原因，每班執行譫妄評估，並進行譫妄組合式照護措施。在醫療團隊的細心照護下，余先生的意識狀態、精神與譫妄症狀明顯獲得改善，家屬們看著他逐漸恢復以往狀態，也終於放下心中的擔憂。

譫妄四不症狀 年紀大、手術後都可能發生

台灣奇美醫院3B加護病房副護理長劉佳禎表示，譫妄常見因素五項包括年紀大、手術後、創傷、神經性損傷疾病、加護病房環境影響（如：隔離、約束、燈光等），多種因素都可能導致譫妄發生。譫妄是一種腦部功能衰竭的行為表現，常見的四不症狀為：意識不清楚、定向感不清楚、視聽不清楚、動作不正常。

奇美醫院護理部3B加護病房護理長葉筱鳳說明，譫妄是加護病房常見的臨床症狀，入住加護病房的第一天就可能產生譫妄，而每三位加護病房病人，就有一位會發生，使用呼吸器的病人甚至高達60%至87%會發生譫妄。若無即時診斷、即時治療，將可能造成病人腦部認知功能減退、病情惡化、延長加護病房住院天數，甚至增加死亡率的結果。

10大照護策略 預防譫妄

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，早期預測、早期預防是避免譫妄發生的不二法門，有鑒於此，奇美醫院加護病房團隊成立譫妄小組，發展出「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF（簡稱A to F, A2F）」，當病人送入加護病房時，護理師即使用譫妄資訊系統常規評估病人，並提供預防譫妄照護策略，包含以下10點：

1. Music音樂陪伴：在加護病房內於下午1時至下午1時30分播放輕音樂，給予病人音樂治療。

2. Orientation報時系統：利用報時系統於上午7時、上午12時、晚間5時、晚間9時播放，以增加病人對時間的定向感，在照護病人前詳細的自我介紹，並告知所處的地點與時間，強化人、時、地的定向感。

3. Rest睡眠措施：維持燈光的控制，於上午7時開燈、晚間9時30分熄燈，讓白天有充足的光線，夜晚有適合夜眠的環境，而臨床會撥放輕音樂及夜間在熄燈後，提醒人員降低音量，並針對有需要的病人提供耳塞，或請家屬自備眼罩，並在隔日早上7時進行夜眠時數統計，以了解病人的夜眠情形。

4. Eye/Ear support感官支持：加護病房病人多數是有氣管內管留置，無法言語，因此，提供非語言的溝通工具是很重要的，如筆談、白板、IPAD，增加合適的溝通工具，也請家屬自備眼鏡或助聽器輔助設備。針對重聽且無自備助聽器病人，醫院也會提供「聽吾」手持式輔助溝通器，讓聽覺、視覺皆有正向刺激。

5. Assess Pain疼痛評估：定時每四小時依據疼痛評估工具，執行疼痛評估及疼痛控制，減少病人生理上的不舒適。

6. Breathing（SAT+SBT）呼吸訓練：每日與團隊共同討論鎮靜藥物使用時機、呼吸訓練及脫離指標測試，盡早移除呼吸器的使用。

7. Coordination團隊整合：每日與醫師共同檢視病人用藥，避免使用易引發譫妄藥物。

8. Delirium assessment譫妄評估：每班評估病人的鎮靜躁動指數，並使用譫妄評估工具評估譫妄狀況。

9. Early mobilization早期復健：定時翻身，日間抬高床頭，會診復健科，進行物理復健，執行被動運動、床上腳踏車、床緣坐起或站立，以儘早提供病人早期活動。

10.Family家屬參與：鼓勵家人照片放置床邊，給予病人支持力量，減緩病人不安全感，提供家屬衛教單張，讓家屬了解什麼是譫妄，減少家屬不必要的擔憂。

【本文授權轉載自NOW健康

陳俊翰 腫瘤 SAT

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