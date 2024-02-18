晚生成趨勢 冷凍卵子該考慮什麼？何謂社交凍卵？

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台灣高雄榮總婦女醫學部主治醫師陳昱蓁表示，女性生殖力在30歲後逐年降低，35歲後更明顯。因此，非因醫療需求的社交凍卵成為30至40歲女性的首選。

為什麼要凍卵？社交凍卵是什麼？

陳昱蓁醫師表示隨著年齡增加，卵子的數量會逐漸減少，品質也會下降，且35歲後染色體異常率會明顯上升。此外，一些藥物和放射治療也可能會影響卵巢功能，進而影響生育能力，因此可以選擇先將卵子保存起來。隨著結婚年齡不斷上修，「晚生」也成趨勢，而所謂的社交凍卵，是指非因醫療需求的自願性凍卵；為了將足夠且品質優良的卵子先行保存起來，並在未來有生育計畫時解凍使用。

冷凍卵子之安全性

隨著科技進步，冷凍技術在過去的三、四十年不斷改良，經玻璃化冷凍卵子而活產的胎兒，其出生先天構造異常的比例為1.3%，相較於自然懷孕的3%並無提高。另外，玻璃化冷凍卵子與新鮮卵子懷孕的比較下，也會發現凍卵並不會增加產科及周產期的併發症 。

凍卵的理想條件

具統計，會考慮社交凍卵的女性以30至40歲，具有高教育程度、中產階級以上；另外目前尚無伴侶、追求職業目標或經濟尚未穩定的原因居多。但試管嬰兒使用冷凍卵子的成功率，會隨著凍卵年齡上升而下降。以最極端的兩組年齡條件來看：小於29歲與40歲以上，其活產率分別是100%及3.7%；而又以35歲為分界，35歲以下的活產率明顯比36歲以上來的好。除了年齡外，冷凍的卵子數也是決定活產率的關鍵因素。雖然建議35歲以前凍卵，但依數據顯示，實際凍卵年齡平均落在37歲，足足晚了兩年以上。

世界各國的立場或規範

目前世界各國對於社交凍卵的政策不，如：法國、奧地利皆對社交凍卵有法律限制；其他國家雖然允許，但也有年齡的限制。英國規定社交凍卵只能冷凍10年；台灣目前的法律對於生殖細胞規範可以保存10年，並得在取得書面同意後延長保存。

陳昱蓁醫師認為，從保險角度來看，或許成本效益不一定划得來，但如果從個人自由與生育自主角度來看，或許是金錢無法衡量的。有人說「凍卵是世上唯一的後悔藥」，未來的情況我們不得而知，或許某天會心想有自己的孩子。所以，如果對於凍卵有想法，不妨把握30至35歲凍卵的黃金時間，到「生殖不孕科」門診檢查卵巢功能、諮詢凍卵相關療程。

資料來源：2023年12月高雄榮總醫訊

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