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咬合怪怪的... 牙齒長出莫名突起 延誤治療恐壞死

NOW健康 連珮妤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

20多歲的潘老師，因為右下小臼齒咬起來感覺不舒服，但是左看右看，都沒看見蛀牙，最近也沒有吃到硬物，因此滿懷疑問地前往牙科求診。醫師往口內檢查發現，原來下顎小臼齒的咬合面中央多了一個結節，而在上顎小臼齒上，也有對稱性的發生，此一結節名為「畸形中央尖」（Central cusp deformity），呈圓錐狀突起，高約2至3mm，看起來已受到咬合磨損，根尖X光片則顯示出因牙髓神經壞死，而導致的根尖周圍感染。

畸形中央尖是牙齒發育異常所致

潘老師接受醫師建議進行根管治療，經過密集回診，從X光片上見到根尖病變處逐漸縮小，牙齒也不再有咬起來怪怪的感覺，讓潘老師終於露出久違笑容。

台灣台北市立聯合醫院忠孝院區口腔醫學科醫師徐維敏說，像這樣的畸形中央尖，是一種牙齒型態發育異常，常發生在下顎第二小臼齒，有時也會在門牙區上顎側見到隆起如鷹爪狀，又稱作Talon cusp。因為結節一樣具有細微的牙髓組織，當受到咬合外力磨耗或斷裂時，就可能發生牙髓暴露而壞死的情形。

發現牙齒出現2症狀速就醫 以免病況加重

俗話說「預防勝於治療」，在小臼齒剛萌發的階段，可以請醫師評估是否為高聳型的中央尖，先以牙科複合樹脂包覆補強，讓咬合接觸點平均分散至平面，避免中央尖斷裂。

更重要的是，養成每半年定期回診追蹤、檢查牙齒的好習慣，徐維敏提醒，若是發現長牙齦膿包、牙痛不適，並經醫師X光片判定已有牙髓病變產生，就要視牙根尖發育完全與否，做相應的牙髓治療術式，千萬不要落得延誤治療，產生繼發的牙周病、齒槽骨缺損，只得拔牙的窘境。

【本文授權轉載自NOW健康

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