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音波拉提、電波拉提差在哪？ 醫分析原理、怎麼選擇

NOW健康 林郁敏／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

隨著醫學美容科技的進步，相較於需要動刀的手術，非侵入性的醫美療程成為受歡迎的選擇，特別是成為愛美人士追求年輕肌膚新寵兒、話題不斷的音波拉提及電波拉提，也有不少藝人、名人曾坦言，除了日常認真護膚外，同時有使用電波或音波拉提來保養肌膚，但兩者的特色及差異到底是什麼呢？以下由陳建業醫師來為讀者詳細說明。

音波拉提和電波拉提都是非侵入性的醫美療程，兩者皆透過高溫使肌膚緊縮、刺激膠原蛋白增生，藉此達到緊緻的效果，不過原理不同。陳建業醫師指出，音波拉提是透過超音波將熱能作用在皮下1.5、3.0、4.5mm的筋膜層、肌肉層形成熱凝線，由內而外透過高溫讓鬆弛的筋膜層變得緊實，實現向上拉提、加強輪廓線條的效果；至於電波拉提則是從皮膚表層由外而內，利用高頻電波在真皮層進行漸進式加熱，刺激膠原蛋白生成、收縮，進而達到表面緊實、撫紋的效果。

陳建業醫師表示，只要年滿18歲即可進行音波拉提和電波拉提，18至20多歲適用於改善嬰兒肥；年齡在30至35歲之間易出現初老症狀，也可利用上述療程加以撫平；至於50歲以上熟齡族群，則可每年透過電波拉提及音波拉提幫助維持肌膚狀態；年過60透過療程，外觀看起來會比同齡的人年輕10到15歲。不過，隨著年齡增長，愈晚開始效果會愈遞減，若等到60歲後才想要改變，那可能需要先進行拉皮手術，術後3到5年再透過電波及音波每年維持狀態，此外，也可選擇埋線拉皮，之後再每半年配合電波及音波拉提療程。

由於音波拉提和電波拉提的作用原理與深度有所不同，陳建業醫師建議，僅使用電波或音波單機拉提的效果有限，打500發以上，打愈多效果愈逐漸遞減，例如，500發可以拉提50%，但1000發可能只拉提70%；若採雙機拉提的療程，會依據病患臉部的大小，先打深層音波400到500發，再打淺層電波400到500發，結合兩者的優勢來提升療程效果。初次嘗試者可同時進行音波及電波療程，在療程前會先敷麻藥，也可以事先吃止痛藥，但因為每個人對於疼痛的耐受度不同，因此亦可分次進行治療，療程結束可立即看到拉提的改變。

陳建業醫師提醒，療程後需特別注意防曬及保濕，必要時使用藥膏照護，如有意進行音波及電波拉提，應找合法、專業的醫師，並留意機器設備是否為正規廠商製造，值得注意的是發數並非愈多愈好，如追求單次效果可考慮選擇雙機療程。

【本文授權轉載自NOW健康

高溫 陳俊翰

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