我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

腳疼麻木難久坐 椎間盤突出肇禍

王駿杰
醫師黃柏憲指出椎間盤壓迫處，與患者詳細解釋「腰椎微創手術」的執行方式。(圖／新竹馬偕醫院提供)
醫師黃柏憲指出椎間盤壓迫處，與患者詳細解釋「腰椎微創手術」的執行方式。(圖／新竹馬偕醫院提供)

新竹一名41歲劉姓女子已近一年飽受左側坐骨神經痛之苦，無法長時間久坐或站立，最近一周左腳疼痛、麻木等症狀加劇，就醫求治。檢查發現，劉女是椎間盤突出壓迫坐骨神經，導致左側坐骨神經嚴重壓迫並造成損傷，最後以「腰椎微創手術」治療，術後疼痛大幅緩解，也在術後第三日出院。

台灣新竹馬偕紀念醫院神經外科醫師黃柏憲表示，劉女先前因擔心手術風險，強忍疼痛僅接受藥物和復健治療，直到最近左腳疼痛、麻木等症狀加劇，甚至已出現左側垂足，經醫院以神經學檢查及腰椎高階影像檢查（MRI），才發現是腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出。經醫師解釋手術必要性與風險，劉女決定接受「腰椎微創手術」治療，術後疼痛大幅緩解，也在術後第三日順利出院，門診追蹤時劉女不但左腳疼痛已解除，左側垂足情形也恢復良好，即將重返工作崗位。

新竹馬偕醫院透過腰椎高階影像檢查（MRI）發現，劉女的腰椎第五節/薦椎第一節椎間...
新竹馬偕醫院透過腰椎高階影像檢查（MRI）發現，劉女的腰椎第五節/薦椎第一節椎間盤突出，導致左側坐骨神經嚴重壓迫並造成損傷。(圖／新竹馬偕醫院提供)

黃柏憲表示，腰椎間盤突出是造成坐骨神經痛最常見的原因，當突出的椎間盤壓迫到神經，即可能引起從臀部至腳部的疼痛或麻感，嚴重時甚至會出現行走困難（跛行）或下肢無力等症狀，而腳掌無力以致無法上抬，稱之為「垂足」。大部分輕症的脊椎疾患是不需要手術的，透過保守復健或藥物等方式，通常症狀可以獲得緩解，只有針對嚴重神經壓迫（或嚴重滑脫）的脊椎患者，才需考量透過手術治療。

新竹馬偕醫院神經外科醫師黃柏憲執行腰椎微創手術。(圖／新竹馬偕醫院提供)
新竹馬偕醫院神經外科醫師黃柏憲執行腰椎微創手術。(圖／新竹馬偕醫院提供)

黃柏憲說，腰椎微創手術相對於傳統大傷口的腰椎手術，透過儀器精準定位與輔助，能夠大幅縮減傷口大小及腰背肌肉組織的傷害，減少手術失血量，縮減術後疼痛感及恢復時間，也減少術後背部肌肉因手術而導致無力等影響。透過純熟的微創技術與經驗，手術中減除神經壓迫也變得更確實且有效，不僅減少手術對神經（管）過度的拉扯，亦大幅降低術後神經沾黏等問題。

黃柏憲指出，聽到要動脊椎手術，不少患者便心生恐懼，擔心是否會失敗或有後遺症。他提醒，對於嚴重的脊椎患者除了解開刀風險外，也需考量「不開刀的風險」，倘若等到神經已出現嚴重損傷再行手術，術後不但得付出加倍的復健成本，神經功能也不見得能完全恢復。因此，嚴重脊患可以多次或多方詢問脊椎外科專業醫師，充分了解自己的病症，進而作出合適的治療對策，才能有效改善疼痛，早日回歸正常生活。

上一則

大吃大喝消化不良 中醫有解：這些穴位按一按

下一則

勃起障礙成因分2大類 別誤信偏方

延伸閱讀

髖關節發育不良症 保存手術免置換

髖關節發育不良症 保存手術免置換
微創植入術治主動脈瓣狹窄 老翁三天就能下床走動

微創植入術治主動脈瓣狹窄 老翁三天就能下床走動
腳踝痛換人工關節 終能正常行走

腳踝痛換人工關節 終能正常行走
搶救深層靜脈栓塞 支架幫大忙

搶救深層靜脈栓塞 支架幫大忙

熱門新聞

譚敦慈指出，使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨。（記者黃義書／攝影）

使用不沾鍋把握6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

2024-02-15 01:00
動作前，膝蓋微彎，雙腿站穩，背部維持平穩。（記者曾吉松／攝影）

壺鈴運動 練肌力少閃腰

2024-02-17 01:00
雞蛋別和高脂肪食物一起吃。（圖／123RF）

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

2024-02-19 01:00
（取材自NOW健康）

雜物滿屋難斷捨離？囤物也是一種精神病

2024-02-13 00:15
（取材自NOW健康）

反覆胃食道逆流 3大保健習慣逆轉癌前病變

2024-02-12 23:45
根據加拿大2020年研究，長時間久坐會增加各種身心健康危害。（本報資料照片）

「能坐就不要站？」專家說不可以 並傳授兩招降低久坐危害

2024-02-16 03:45

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期