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勃起障礙成因分2大類 別誤信偏方

陳鵬／書田診所泌尿科主任醫師
勃起功能障礙不只影響行房的滿意度，更可能使夫妻伴侶間感情產生裂痕；示意圖。（圖／123RF）
勃起功能障礙不只影響行房的滿意度，更可能使夫妻伴侶間感情產生裂痕；示意圖。（圖／123RF）

勃起功能障礙是男性羞於啟齒的病症之一，根據台灣醫學團隊研究顯示，以台灣為例，約26%男性受此問題困擾。勃起功能障礙不只影響行房的滿意度，更可能使夫妻伴侶間感情產生裂痕，常又礙於男性自尊不願坦誠，而尋求非專業的諮詢甚至誇大的偏方，反而造成更多問題。

勃起功能障礙按照成因，分為器質性或心因性兩大類。心因性多半是源於個人心理因素或心理精神狀況導致的勃起功能障礙，例如平常生活起居累積的壓力、焦慮或憂鬱、伴侶之間感情不睦等，或是陰莖插入的焦慮感，都可能導致勃起功能障礙。

器質性是身體的狀況造成，包括動靜脈血管狹窄或阻塞，神經、內分泌系統異常或是陰莖海綿體結構異常，或外傷、用藥所引起的勃起功能障礙，例如患有糖尿病、心血管疾病或腎衰竭等慢性疾病，會對血管神經系統造成影響；老化或先天發育異常則會影響內分泌系統功能，進而造成勃起功能障礙。

診斷勃起功能障礙，可依照病患的主訴做分類，若在早上睡醒時、在特定狀況（不同性伴侶、不同環境等）下可以正常勃起，屬於心因性；但如果勃起功能障礙是逐漸發作，且患者發現勃起的滿意度愈來愈差，例如早上勃起次數減少，受到性刺激後勃起情況愈發不理想，可歸於器質性類型的診斷。

針對勃起功能障礙的治療，首先可先改善生活狀態，維持良好的飲食及運動習慣為出發點，若是在提槍上陣時才發現硬度不滿意，伴侶間的溝通也是改善的重要條件。

藥物治療為第一線治療選擇，最常使用磷酸二酯酶第五型（PDE-5）抑制劑，常用於治療勃起功能障礙的藥物有三種成分，分別是Sildenafil、Avanafil和Tadalafil，此類藥物對於服用硝酸鹽類藥物者、心血管危險因子不適合進行性行為者，或近六個月曾有中風或心肌梗塞患者為禁忌。如果吃得太油膩會影響吸收，用藥後兩小時也要迴避油脂食物。

若藥物治療效果不佳，也有使用真空吸引器或海綿體內注射等治療方式，低能量體外震波治療（Low intensity shock wave therapy, LiSWT）亦是治療方法之一，使用體外震波刺激海綿體，增加血管內皮生長因子，可進而誘導新生血管形成，提升勃起硬度及滿意度。（陳鵬／書田診所泌尿科主任醫師）

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