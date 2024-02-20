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預防失智 從控制三高開始

廖靜清
醫師指出，服用三高藥物並不會增加罹患失智症的風險，控制三高、糖尿病、戒菸、節制飲酒，能減少失智症發生；示意圖。（圖／123RF）
醫師指出，服用三高藥物並不會增加罹患失智症的風險，控制三高、糖尿病、戒菸、節制飲酒，能減少失智症發生；示意圖。（圖／123RF）

家中長輩最近常情緒起伏不定、三不五時忘記事情，是正常老化還是失智症前兆？老了一定會失智嗎？台灣花蓮門諾醫院神經內科主治醫師王志弘說，年齡的確與失智有關，65歲以上約8%會得失智症；每增加5歲，罹患機率增加1倍。

生活習慣差 有害物質堆積

王志弘表示，失智發生原因，有一部分是「風險的累積」，以占比最高、最常見的阿茲海默症來說，成因與腦部的β類澱粉蛋白沉積有關。年輕時若生活習慣不佳、作息不規律，大腦有害物質堆積15至20年後，65歲左右可能會出現認知功能障礙，不單是記憶力減退，也會混淆時間與空間、個性改變、產生妄想或幻覺等，影響人際關係。

醫師建議，預防及延緩失智症，日常應多運動、選擇食用多元蔬菜及適量水果。（圖／12...
醫師建議，預防及延緩失智症，日常應多運動、選擇食用多元蔬菜及適量水果。（圖／123RF）

另一項風險是「三高疾病」，高血壓會破壞血管健康、血脂異常升高易導致血管阻塞、高血糖會傷害血管。三高易引發腦中風、動脈硬化、心血管疾病，是造成血管性失智症的主因，全球失智症報告指出，控制三高、糖尿病、戒菸、節制飲酒，就能減少罹患失智症的機率。另外，多動腦、多活動、維持正常體重，也有助於預防失智。

藥不按時吃 增加失智風險

許多患有三高、慢性病的民眾，擔心長期吃藥是否會失智？王志弘說，服用三高藥物並不會增加罹患失智症的風險，患者依醫囑規則用藥，可降低中風和心血管疾病的發生，不按時吃藥才容易失智。近年新開發的血糖藥，可以保護心腎，血壓藥物可以使血管擴張、血壓下降。若對用藥有減量、副作用等疑慮，務必與醫師討論，不可貿然停藥。

王志弘強調，失智者因為失去分辨時間的能力，白天睡太多、晚上睡不著，生理時鐘不正常。建議避開正午時段曬曬太陽，陽光可幫助人體自身合成維生素D3，日照也能穩定情緒，減少日夜顛倒現象。

預防及延緩失智症，王志弘建議日常應多運動、選擇食用多元蔬菜、適量水果（防血糖升高）等，尤其是執行「地中海飲食」、「麥得飲食」，攝取豐富的膳食纖維及各種營養素，具抗發炎、抗氧化作用。

如何控制三高 製表／廖靜清
如何控制三高 製表／廖靜清

三高 中風 心血管疾病

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