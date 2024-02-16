三高族群慎防洗腎危機 1族群要注意末梢血循改善

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腎功能出現問題的初期通常沒有明顯症狀，當腎功能衰退到10%至15%以下，身體才開始出現不適症狀。一旦腎功能狀況變得很差，無法負荷身體代謝需求，可能出現容易疲勞、體內水分排不出產生水腫、出現呼吸喘並伴隨貧血、頭暈等症狀；若毒素累積過多，也會食慾不振、全身無力，無法維持正常生活品質，情況嚴重恐接受洗腎治療。

洗腎以糖尿病患血糖控制不良最常見 這些情況應警覺

台北禾旭診所潘奕達醫師表示，最常見的洗腎原因是糖尿病患長期血糖控制不良；其次是長期高血壓 、高血脂，以及反覆腎臟或泌尿道感染，其他如罕見的B、C型肝炎惡化，自體免疫疾病攻擊腎臟等，都是導致腎臟受傷因素，最終步入洗腎一途。

潘奕達醫師指出，現在透過醫院血液透析或在家腹膜透析等方式，能幫助腎友快速回復並維持正常代謝功能，有些患者規律配合每周到醫院3次洗腎，平時還是能夠正常運動、旅遊，享有人生樂趣。

然而，洗腎終究無法取代正常腎臟功能，潘奕達醫師解釋，除了發生急性腎臟衰竭或急性中毒如橫紋肌溶解症，必須及時短時間將體內多餘的肌球蛋白洗去，讓腎臟回復正常外，通常會需要洗腎，多半是因為高血糖、高血壓和高血脂等慢性三高 問題影響血管，導致全身血液循環不佳，周邊血管也循環不好。洗腎患者常會感到手腳冰冷、不適，嚴重時行走會疼痛、甚至跛行，倘若四肢末端如手指或腳趾尖、腳底遠端部位，有傷口也不容易癒合，恐有不慎感染之虞。

特定族群應留意血液循環狀況 三高患者慎防洗腎風險

潘奕達醫師說明，為幫助改善末梢血液循環、手腳減緩冰冷麻感，臨床上會建議洗腎患者服用促進血液循環藥品如銀杏等，尤其糖尿病患傷口的組織要新生，必須靠血液把身體需要的養分運送到組織生長部位，血液循環改善會讓傷口恢復較好，也比較不會讓傷口延遲癒合。

此外，患有三高的族群及年長者容易產生血管老化、鈣化，透過促進血液循環藥品的保養，對於腦部、心臟、腎臟，以及週邊血管都有幫助，能維持良好功能，預防洗腎的可能。

嘉義力光人文藥局李怡潔藥師表示，常見糖尿病造成的洗腎患者，因血液中多餘的鈣和磷無法過濾出來，導致毒素沉積在血管中，四肢末梢微循環不佳，嚴重甚至壞死必須截肢。尤其冬天氣溫低、血管收縮變差，腎臟的血管很微小，容易出現血管阻塞，血液供應便無法傳達至四肢末梢，同理，眼睛和耳朵血管都很細微，當血液無法順利通達時，也可能出現眼中風 或耳鳴重聽、眩暈等症狀。

李怡潔藥師指出，市面上銀杏類產品眾多，其中以銀杏葉萃取物最為常見，內含豐富的萜類、類黃酮與原花青素，能提供充足血氧，清除自由基，改善末梢血液循環，幫助組織器官正常運作。例如市售知名品牌循利寧，其銀杏葉萃取成分來源天然，且大廠牌品質經過嚴格把關，濃度和效果品質皆有保障。不過，倘若平時有服用抗凝血劑、非類固醇消炎止痛藥，或高血壓服用利尿劑的患者，需要與醫師或藥師諮詢是否能夠併用，以確保用藥安全。

李怡潔藥師曾遇過1名年約60多歲的女性洗腎患者，因洗腎出現下肢腫脹不適，曾在診所注射銀杏針劑，也想透過平日保養改善血液循環，除了建議輔助服用循利寧促進末梢血循、改善四肢麻感，也建議合併服用B12，加強修復神經功能，有助提升生活品質。

潘奕達醫師建議，平時多攝取原形食物、少吃加工食品或是來路不明的藥物，避免菸、酒，飲食少油、少糖、少油，控制好三高、治療肝炎，就能減輕腎臟的工作負擔。若日常發現血尿、泡泡尿等應及早就醫，建議每年定期回診抽血、驗尿檢查，一旦發現問題就能及早治療。李怡潔藥師則提醒，天冷外出注意戴帽、圍巾和手套保暖，留意進出室內外的溫差勿過大，適時以40度溫熱水泡腳，增進血液循環。

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