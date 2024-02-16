急性扭傷要冰敷？最新準則看這裡

中西醫治療扭拉傷的原則相同，如果有發生急性扭拉傷，不宜自行尋找坊間推拿師處理，以免造成不必要的傷害；示意圖。（圖／123RF）

急性扭拉傷後需要冰敷的概念，在醫學演變過程中已經漸漸地被修改。現行民眾最熟知的RICE原則，是1978年Dr. Gabe Mirkin在「Sport Medicine Book」中提出的原則，分別是Rest（休息）、Ice（冰敷）、Compression（加壓）、Elevation（抬高）；然而早在2015年他再次提出修正，認為過長時間的冰敷與休息，反而會不利於軟組織修復而延長治療所需時間。

避免過度消炎處理

最新的急性軟組織損傷處理原則，已由英國運動醫學期刊於2019年更正為早期的PEACE跟後續的LOVE九項原則。分別為早期的Protection（保護）、Elevation（抬高）、Avoid anti-inflammatory modalities（避免過度消炎處理）、Compress（加壓）、Educate（教育）。其中避免過度消炎處理是因為發炎有助於組織修復，過多的消炎藥物及冰敷雖然可以減緩紅腫熱痛，但也會減少氧氣、營養及修復因子的送達及廢物排除。

所以在嚴重腫脹發炎的情況下，適度冰敷消腫是可以的，但也要避免過度低溫 及過長時間冰敷，才不會影響後續修復。

後面的Load（適當負重）、Optimism（保持樂觀）、Vascularisation（血液循環）、Exercise（運動訓練）也取代了原本的休息，因為適度運動訓練能逐漸增加肌肉彈性及關節 活動度，但必需以無痛為原則，循序漸進，避免太急著增加強度而造成再次傷害。

中西醫治療原則相同

是否急性扭拉傷就不適合看中醫？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫傷科主治醫師謝明憲表示，其實這是大家對中醫的誤解。對於急性扭拉傷造成的肌肉、肌腱、韌帶損傷，中醫治療原則跟現代醫學也是相同，盡量以保護、固定、適度消腫為治療方法，後段療養也有導引及練功的方式幫助患者功能恢復。

部分急性扭拉傷的患者，因為平時較無訓練柔軟度，或者是身體有些骨架歪斜、錯位，導致軟組織對於突然增加的外力無法做有效洩力作用，以至於輕者僅軟組織發炎，稍重者則出現肌腱撕裂傷，更甚者出現跟骨、距骨、腓骨錯位。就是因為這樣的位移錯縫才會需要戲劇中常見到的復位手法。

謝明憲提醒，若民眾有發生急性扭拉傷時，一定要找尋合格的醫師幫助診斷及治療，不宜自行尋找坊間推拿師處理，以免造成不必要的傷害。

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