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綜合維他命 你吃對了嗎

陳詩婷╱康寧醫院營養師
現代人生活忙碌，外食多，要均衡攝取營養並不容易，因此許多人會選擇吃綜合維他命補充營養。(圖／123RF)
現代人生活忙碌，外食多，要均衡攝取營養並不容易，因此許多人會選擇吃綜合維他命補充營養。(圖／123RF)

人體需要各類的營養素，來幫助維持健康，不過，一旦某種營養素攝取過量，就可能會衍生出毒性。

一般人平時飲食均衡、睡眠充足，沒有什麼症狀或毛病的人，其實不見得需要吃保健品。只有三狀況才需要額外補充保健品，分別是驗血報告中真的有缺乏、身體正在大量消耗能量、對於某種營養素的吸收或攝取較差等。

市售常見10種保健食品，分別為綜合維他命、維他命A、維他命B群、維他命C、維他命D、維他命E、魚油、鈣片、葡萄糖胺、葉黃素等，但該怎麼吃？

綜合維他命 含各類營養素

現代人生活忙碌，外食多，要均衡攝取營養並不容易，因此許多人會選擇吃綜合維他命補充營養，幫助維持健康。

一般綜合維他命含12至26種營養素，除8種維生素B群外，會額外添加脂溶性維生素A、D、E、K、水溶性維生素C，各種礦物質及微量元素，有些添加膽鹼、肌醇、生物素等。

維生素B群功能，與維持能量正常代謝、神經系統及皮膚黏膜健康相關，其中維生素B6、B12及葉酸，又與紅血球形成有關；維生素C能促進膠原蛋白形成，具抗氧化作用；維生素D能促進鈣吸收；維生素E有抗氧化、維持細胞膜完整性。鈣幫助骨骼發育、鐵有助血色素形成、碘為合成甲狀腺素的重要成分、鋅與生殖功能有關、鉻可維持醣類正常代謝。

維他命過量 增加肝腎負擔

許多市售的維他命劑量經常超過每日參考值的數倍，甚至數十倍，但任何營養素吃多了會傷身，譬如常見的水溶性維生素C及B群，若水分攝取不足或腎臟功能不好，如果吃了大劑量的綜合維他命，反而會增加肝腎負擔。

綜合維他命含有維他命A、D、E、K等脂溶性維生素，溶解於油脂中才能有效吸收，建議飯後攝取較佳。要留意盡量挑選較天然的維他命，避免添加太多添加物如香料、甜味劑、食用色素、甘油等產品。

4天然食物 取代綜合維他命

1.發酵蔬菜：韓式泡菜、黃瓜、蘿蔔、大白菜等經過乳酸菌發酵的蔬菜，一周吃3次，每次100克，有益身體健康。

2.綜合堅果：每天飲食中吃一把綜合堅果，如杏仁、核桃、腰果、巴西堅果、胡桃等，能提供天然的維生素A、E、D，以及人體必需維生素脂肪酸、鎂、鈣、鉀等營養素。

3.海藻類：海藻富含碘、鐵、鈣、鉀、菸酸、磷、錳等56種人體所需的營養素。每天可吃半碗的量可維持身體健康，但因海藻含碘高，有甲狀腺功能障礙的族群，食用前應諮詢醫師或營養師。

4.貝類：牡蠣、蛤蜊、淡菜、扇貝等貝類，是低脂的蛋白質來源，富含礦物質。建議一周可吃三次，每次一個手掌大小。

4族群適合吃綜合維他命

1.外食族：總是在外解決三餐的人，吃綜合維他命可高效補充多元營養素。

2.素食者：茹素的人普遍缺乏存在動物性食品的維他命B12、鈣、鋅、鐵等營養素。

3.銀髮族：長者消化與吸收能力比較差，無法有效利用食物中的營養素。

4.孕媽咪：懷孕及哺乳期間，需幫寶寶提供各種營養。

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