高雄男疑吃花枝丸不幸噎死 醫揭「2方法」急保命

有人被食物噎到時，施救者可使用哈姆立克法協助；四下無人時，則可將肚臍與劍突中間，靠著椅背或桌子邊緣往下移動，藉由腹腔壓力增加將食物噴出。圖非新聞當事人，(本報系資料照片)

大年初二本該是家人團聚的日子，高雄卻有名男子疑似在吃花枝丸時噎到，送醫不治。急診科醫師指出，旁人可使用哈姆立克法急救；四下無人時，則可將肚臍與劍突中間，靠著椅背或桌子邊緣往下移動，藉由腹腔壓力增加將食物噴出。吐出後仍建議到醫院就醫，釐清是否因心臟問題或癲癇等因素發生，才在進食時噎到。

高雄市47歲林姓男子今天中午與家人回娘家聚餐，卻疑似在吃下花枝丸時，因不明原因噎到，當場痛苦不已，幾分鐘後沒了呼吸、心跳，隨後被緊急送往國軍總醫院搶救，可惜最終仍宣告不治。目前詳細死因，警方還在進一步釐清。

針對噎到時的緊急處置， 中華民國 大型活動緊急救護協會創會理事高偉峰說，如果病人還會咳嗽，代表呼吸道沒有完全阻塞，就鼓勵咳嗽，因為聲帶在呼吸道上側，一但完全阻塞，就沒辦法發出聲音，所以發不出聲音，代表呼吸道沒有氣流通過。

高偉峰指出，對於噎到的處置，最重要的就是哈姆立克急救法，如果患者尚有意識且為成人的話，旁人可藉由左手握拳、右手抱著左手拳頭，並站在患者背後，再從在肚臍到胸骨中間往後往上，一手抱著另一手拳頭往後往上推擠，希望藉由增加腹腔壓力，讓橫隔膜往上、力量轉移到胸腔，讓胸腔壓力增加，把卡在呼吸道的東西噴出去。

高偉峰表示，如患者已不支倒地，旁人可協助將病人頭部朝上，並跨坐在病人腹腔兩側，雙手扣著、往病人胸骨劍突到肚臍中間，朝胸部壓擠，藉由讓腹腔壓力增加並傳到胸腔，把塞在呼吸道的東西噴出去，同時應避免在還沒看到食物時，就先摳挖，否則可能將食物愈推愈裡面。

如果四下無人的自救，高偉峰說，可以將肚臍和胸骨下方劍突中間處，靠著椅背或桌子邊緣，自己往下移動、用力靠著，希望藉由腹腔壓力增加，把壓力傳到胸腔東西噴出去。

特殊族群如肥胖者或孕婦，高偉峰則說，可以藉由壓著胸部增加壓力傳遞，像是心肺復甦（CPR）的動作，讓堵在呼吸道的東西可以噴出；嬰幼兒則可用手掌在兩處肩胛骨中間拍背，愈小的小朋友，愈可以使用拍背的方法，尤其是1歲以下的嬰幼兒，6歲以下則視小朋友體型而定。

高偉峰提醒，即便食物已順利吐出，最好還是到醫院進一步確認，說不定還有食物殘留，因為也有一部分患者，是身體先出問題才噎到，例如心律不整、心臟病 發作時，剛好在吃東西，旁觀者以為患者是噎到，但其實可能是先心律不整，或者剛好癲癇發作等因素，之後才噎到。