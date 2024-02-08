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才剛中風急進食 中年男「豬軟骨」驚險卡喉嚨

健康醫療網／記者張慈恩報導
如遇到飲食或異物阻塞時，建議盡速尋求耳鼻喉科或消化內科醫師進行檢查，應避免繼續再進食。(取材自健康醫療網) 健康醫療網
如遇到飲食或異物阻塞時，建議盡速尋求耳鼻喉科或消化內科醫師進行檢查，應避免繼續再進食。(取材自健康醫療網) 健康醫療網

莊先生53歲，因吞嚥困難、疼痛、流口水等症狀，緊急至急診就醫，經頸部側面X光及喉內視鏡檢查，發現一大型異物堵塞於食道入口。透過胃鏡將異物取出，並給予消腫藥物，症狀得以緩解。

豬軟骨卡食道入口 曾中風者更需小心進食

莊先生因早餐食用過快，到院時血壓已達220mmHg，心跳131下/分，疼痛指數6分，經台灣北市聯醫和平婦幼院區耳鼻喉科醫師檢查後，立即將病人會診消化內科，醫師透過胃鏡取出一塊長達6x4公分大小的豬軟骨。治療後詢問病人過程得知，該病人一個月前中風，現又進食過快，才造成吞入大型軟骨，引起吞嚥困難。

若不慎掉入氣管恐氣道阻塞

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師李耿列表示，通常吃進雞骨頭、魚刺等細小尖銳食物，會隨吞嚥動作，越來越深，造成處理難度較重，而該病人吞入的雖然為軟骨，但若不慎掉入氣管，恐造成氣道阻塞及吸入性肺炎。

遇到飲食或異物阻塞 不可催吐或吞飯

李耿列提醒，平時如遇到飲食或異物阻塞時，建議盡速尋求耳鼻喉科或消化內科醫師進行檢查，應避免繼續再進食，千萬不要透過吞飯、喝醋、催吐等方式，因為吞飯或喝醋可能將異物越推越深導致消化道破裂，而催吐則可能嗆咳導致吸入性肺炎。最近年節將近，聚餐飲酒多，提醒大家在飲食上還是需要細嚼慢嚥，如果吞嚥退化的老人或病人，則建議選擇軟質及較小的食物。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60807

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