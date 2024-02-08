腎友年菜多吃蛋白質還是少吃？醫：洗腎前後吃法不同

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

年節將至，各種聚餐及應酬都變多了，面對各式各樣的山珍海味，台灣國泰綜合醫院暨內湖國泰診所腎臟內科主治醫師曾柏榮提醒，慢性腎臟病病友要挑選適合的食物以免加重腎臟的負擔，腎臟病的飲食在「尚未洗腎」跟「開始洗腎後」略有不同，以下分別講解兩種階段飲食法。

尚未洗腎的腎友：限制蛋白、多喝水

低磷飲食

曾柏榮表示，腎臟病磷離子排出會減少，容易有高血磷的狀況，高血磷會造成皮膚搔癢、影響骨骼甚至是心血管系統，所以控制血磷是腎臟病友重要的課題。高磷的食物包括湯、內臟、堅果（花生、瓜子、腰果等）、牛奶（起司、優酪乳等）、碳酸飲料、巧克力等等，這些食物應該要避免，全穀類食物如糙米、小麥製品等磷離子也偏高，不適合攝取太多。除了飲食控制外，醫師會依照病況開立鈣片或其他磷結合劑，須配合用餐時服用，已達到控制血磷的目的。

低鉀飲食

腎臟病會影響鉀離子的排除，血鉀偏高的病人飲食的鉀離子需要控制，建議避免湯、果汁、果乾、中藥、草藥等，烹調時不要使用低鈉鹽要使用傳統精鹽，蔬菜可以先用水燙煮再烹調，讓鉀離子跑進水跟湯汁而不要吃進身體裡。咖啡 跟茶也都有鉀離子，不適合攝取太多。腎臟病病友鉀離子狀況因人而異，並不是每個人都需要嚴格控制鉀離子，建議配合抽血檢驗結果與醫師討論。

限制蛋白攝取

曾柏榮表示，過多的蛋白質會造成腎臟的負擔，所以腎臟病病人要避免高蛋白飲食，像是蛋白粉、乳清蛋白等補充品都不適合使用。食物中奶蛋魚肉類都有蛋白質，這些食物都是重要的營養來源，還是需要攝取，一般建議每天可攝取每公斤體重0.6至0.8克蛋白質，但實務上腎友們不易計算，避免攝取過多即可。針對蛋白質的部分也需考量病人整體狀況，例如老人、癌症 病患就不一定適合低蛋白飲食。

充足的水分

水分對於腎臟是非常重要的，建議每日喝水量1500至2000cc以上，如果有發燒、腹瀉、運動等水分流失狀況則需要更多。需要注意的是如果有水腫、心臟疾病等問題，則須衡量飲水量以免加重水腫或心臟衰竭的症狀。

控制血壓血糖、避免中草藥止痛藥

腎臟病友常合併有高血壓 、糖尿病等狀況，血壓血糖沒有控制好也會影響腎功能的惡化，應依照醫師囑咐服藥，飲食不要吃太鹹，定期量測血壓血糖；腎臟病友也不適合使用中藥、草藥、止痛藥或其他成藥，也要避免非必要的保健食品。

已經洗腎的腎友：高蛋白、水分限制

針對已經洗腎的病人，一樣要注意飲食中的磷離子跟鉀離子，但是要改為高蛋白飲食，增加蛋白質的攝取，其中豆類、奶類、內臟類因為有磷離子的考量較不適合多吃，肉、魚、蛋白是較適合的蛋白質來源；水分部分也需要限制，以避免體重增加過多，洗腎時就得脫出比較多的水，較容易不舒服。

曾柏榮最後呼籲，面對聚餐各種美食的誘惑，建議病友們精挑細選、斤斤計較，選擇適合腎臟病的飲食方式，才能在享用美食之餘也能維護健康。

【延伸閱讀】

台灣洗腎王國 腎氣不足恐連帶影響膀胱與心臟

「腎臟淹水了！」 什麼原因會造成腎水腫？醫師曝有2大病因

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60591

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw