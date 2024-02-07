搶救深層靜脈栓塞 支架幫大忙

醫師提醒，深層靜脈栓塞會造成肢體腫脹，較常出現在下肢，如果不處理有可能會產生致命性肺動脈栓塞；示意圖。（圖／123RF）

60歲陳太太三個月前，因左腳深層靜脈栓塞合併左髂靜脈壓迫（又稱為「May-Thurner症候群」）而進行手術，放置左髂靜脈支架得到改善，但出院後僅過短短兩周，又開始出現新的症狀，右腳也開始腫漲疼痛，儘管持續進行藥物治療並堅持穿著彈性襪治療後仍未改善。而後轉至台北馬偕醫院心臟血管外科求診，經過門診即時下肢血管超音波檢測 ，證實右側股靜脈及膕靜脈都再次出現深層靜脈栓塞，急需手術介入治療。

下肢腫傷口難癒 是警訊

身體的靜脈血管分成淺層靜脈、深層靜脈及交通靜脈。馬偕醫院心臟血管外科資深主治醫師孫珅說明，「深層靜脈栓塞」是指深層的靜脈裡因血栓阻塞，導致遠端肢體血液回流異常，造成肢體腫脹情況，這種現象深層靜脈栓塞較常出現在下肢，症狀通常來的急且快，如不處理也有可能產生致命性肺動脈栓塞。其中，「高位」深層靜脈栓塞，也就是近骨盆腔的栓塞，更是需要謹慎處理，否則病人可能會發生「栓塞後症候群」，症狀包含下肢水腫、緊繃、疼痛、感覺異常、顏色異常、色素沉積甚至困難癒合傷口。

整體手術時間約莫兩小時。醫生會在病人全身麻醉後，於雙側鼠蹊部及膝窩進行穿刺，進行血管內攝影後定位病灶，放置下腔靜脈過濾器（IVC filter）後減少大範圍肺動脈栓塞，再進行血栓溶解與吸除，最後才能放置靜脈支架，並移除下腔靜脈過濾器。手術完成後，病人只會有兩至三毫米的微創傷口，術後僅需要貼上防水膠照護傷口，並按衛教教學回家按時穿著彈性襪，避免復發。

精準手術客製 療效更佳

馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝更強調，靜脈支架的手術有許多細節需要注意，在術中，主刀醫師需要利用血管內超聲波確定靜脈栓塞的性質、血管品質與血管大小，才能有效判定放置的支架大小，否則放置過小的支架會導致血液流通不順暢、而放置過大的支架又有可能導致血液流量變慢，導致日後再次形成血栓。而在醫療器材的選擇上，醫師也必須依照病人的血栓特性，去選擇適合的血栓吸抽方式，以及是否有配合放置下腔靜脈過濾器，已達成更好的手術成效。

不論是案例中陳太太一開始被診斷「非血栓性髂靜脈壓迫」中常見的左髂靜脈壓迫（「May-Thurner症候群」）；或者陳太太後來遇到的「高位深層靜脈栓塞」，經醫師專業評估嚴重程度，若需要手術治療，則可利用微創方式達到靜脈血管攝影，血管內超聲波、為病人客製化選擇手術放置的醫療器材。孫珅醫師強調，在手術完成後，患者也一定要定時回診，配合醫師進行術後評估與追蹤，讓下肢腫脹的靜脈血管問題得到更完善的診斷與更徹底治療。（文／馬偕醫院心臟血管外科資深主治醫師孫珅、主治醫師林育輝，本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

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