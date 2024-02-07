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冬天運動防猝逝 熱身、保暖要做好

沈能元
專家提醒，民眾選擇冬天在室內健身房運動，仍有可能發生意外，使用跑步機時，務必要充分熱身；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，民眾選擇冬天在室內健身房運動，仍有可能發生意外，使用跑步機時，務必要充分熱身；示意圖。（圖／123RF）

知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓，為台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會理事長，積極推動兩岸皮膚科學交流，但日前卻傳出在上海猝逝，皮膚科醫學界一片哀傷。據了解，彭于賓日前到上海準備進行兩岸交流，早晨時到下榻飯店的健身房跑步時，卻發生急性心肌梗塞，被發現時已到臥在地，目前家屬尚未對外說明。

新北市土城醫院急診醫主任薛承君表示，冬天寒冷，許多民眾選擇在室內健身房運動，但仍可能發生意外，提醒民眾使用跑步機時，應注意三大要點：

第一、運動前，熱身務必充足：尤其是天氣寒冷時，應充分熱身讓血液流動到肌肉，增加血液循環，減輕運動時心臟送出血液的負擔，降低突發性心肌梗塞的機會。

第二、運動中、運動後，需注意身體保暖：即便是運動會讓身體流汗，冬天運動，最好還是穿著長袖、長褲的運動散熱衣褲，協助身體保暖；運動後，也應立即擦乾汗水及沖澡，避免環境氣溫低，更加刺激交感神經，增加心肌梗塞的機會。

第三、運動時，不要過於勉強：如果跑到一半有胸悶、胸痛等身體不適時，一定要立即停止，但許多人認為，運動才會健康，而過於逞強，如每一次馬拉松比賽時，總會有人發生心肌梗塞，有時就是過於勉強所致，且在比賽當下，心情處在緊張、壓力下，也容易增加心臟負擔，發生意外。

薛承君說，一般來說，突發性心肌梗塞或猝死，多與心室顫動有關，建議在室內健身房跑步時，第一、應選擇有工作人員服務的時段；第二、同時有其他民眾正在運動；第三、備有「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）設備的場所，若發生緊急狀況時，可以立即急救。

薛承君指出，醫學研究指出，當民眾發生心肌梗塞等心血管疾病，突然昏厥倒下時，如果可以立即急救，相較於急救人員抵達現場急救，可以大幅增加患者的存活率，而搶救回來後，神經系統恢復的情形，也會比較好，因此，第一時間搶救事關重要。

薛承君指出，男性、年齡65歲以上、三高、肥胖、吸菸、壓力大及有心血管疾病家族史者，為心肌梗塞的好發族群，但這些只是醫療的評估風險，不代表沒有這些風險的人，就不會發生心肌梗塞，因此，平時要多注意心臟的健康，每年可以在醫囑下，進行心臟超音波、運動心電圖等相關心臟檢查，以便及早發現問題、及早治療。

心血管疾病 三高 馬拉松

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