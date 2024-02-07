軟骨受損恐釀退化性關節炎 男自體軟骨修復術復元

(取材自健康醫療網) 健康醫療網

54歲從事室內裝潢的詹先生，年輕時期就熱愛打籃球，去年5月因長期運動造成膝關節 傷害而持續疼痛，不但工作受影響，就連球場都去不了。詹先生尋求台灣馬偕紀念醫院骨科 部運動醫學科主任陳暐錚治療，接受「自體軟骨修復術」，手術隔日即以拐杖輔助下床，3天後順利出院，術後1個月可以患肢跺踏地，3個月就恢復日常行走。

膝關節軟骨受損3大原因

陳暐錚表示，

造成膝關節軟骨受損的原因很多，如年齡增長的關節老化、運動傷害（過度或使用不當）、外傷等，若輕微的軟骨受損未能妥善治療，則容易演變成退化性關節炎。早期退化性關節炎並不易察覺，患者可能僅有暫時性的關節痠痛，若未能早期發現，日後可能演變成慢性發炎持續惡化，最終將導致關節四周增生及關節囊肥厚，關節變大，嚴重者可能導致關節無法自由活動，影響行走能力。

關節老化

運動傷害（過度或使用不當）

外傷（半月板磨損、韌帶損傷）

自體軟骨修復術 再生醫學新進展

陳暐錚指出，膝關節軟骨是保護膝關節的最後一道防線，據有吸震及減少關節摩擦的功能，軟骨若受損便會造成膝關節隱隱作痛或腫脹。考量詹先生年紀輕，有持續工作的需求，且不能毀了年少時的「籃球夢」，於是建議採取恢復期短、傷口小的一次性自體軟骨修復術。

醫師表示，一次性自體軟骨修復術屬於微創手術，只需經由膝關節兩側各一個1至2公分的傷口，分別從患者自體不需受力處取出微量健康軟骨，不需耗時培養，在手術室中以特殊酵素活化切碎後，立刻可以植回受傷部位。植入之軟骨隨著時間，逐漸生長成與人體軟骨相近的「類透明軟骨」，術後可以刺激軟骨生成的復健活動輔助，病人平均術後3至4週可以脫離拐杖行走，半年至1年回診追蹤軟骨生長狀況即可。

以詹先生為例，因年輕時的運動傷害以及裝修工作的負擔，讓膝蓋軟骨的傷害加重擴大，不僅須放棄年輕時熱愛的籃球，連工作以及生活都已經受到影響。這樣的膝蓋軟骨傷害以往沒有更好的治療方法，只能保守治療緩解症狀，或是最終選擇人工關節置換。新的軟骨再生治療，以目前臨床追蹤患者術後恢復觀察，已追蹤超過10年仍然維持高滿意度。

詹先生術後恢復良好，他表示由於長期運動及工作因素，右膝已經進行過3次關節鏡治療，沒想這次在工作時摔了一跤，左膝就連下樓梯都沒有力氣，原本打算更換人工關節，但考量使用年限15年左右恐70歲時需再更換，與醫師討論決定採自體軟骨修復，手術後不但可以迅速恢復工作，而且還保住了籃球夢，讓他感到相當開心。

4種關節軟骨療法比一比。（馬偕醫院提供）

陳暐錚表示，骨髓刺激術是目前最普遍治療膝軟骨的方式，須先將膝軟骨底部的骨頭鑽數個小洞，使其受傷出血，促進纖維軟骨形生成，手術時間短，但缺點是纖維軟骨與人體自然的透明軟骨不同，使用年限較短，依照個人體質及生活習慣大約可以維持2至5年；人工膝關節置換術是膝關節損傷治療的最後方式，但置換人工關節的同時，會犧牲原本可能相對正常的組織，例如韌帶，而且可能會影響後膝關節活動力，傷口較大。

陳暐錚強調，避免軟骨受損最重要的是維持良好及正確運動方式，因軟骨沒有神經，所以初期即使軟骨受損也不容易被察覺，可能發現的徵狀有微微痛感以及觸摸不到痛點的深層痠痛感，活動時膝關節摩擦發出喀喀響或是感覺到關節活動不平滑等，建議一但膝關節發生不適，有類似徵狀時，應尋求專業醫師協助診斷確定問題。

醫師最後提醒，自體軟骨修復術是微創關節鏡手術，禁忌相對較少，但仍建議術後2周內避免過度負重，最好配戴護具或是使用拐杖分散重量，以免影響到軟骨生長。可以進行抬腿或膝蓋彎曲、伸直訓練，第3、4周左右再開始進行復健，循序漸進的增加練習及踩踏。

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資料來源：健康醫療網

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