老婦摸到後腿腫塊　7天後長大 化驗竟是惡性肉瘤

依據不同的組織分化程度，這類腫瘤的復發率及轉移率極高，故應盡早轉至外科評估及切除。(取材自健康醫療網) 健康醫療網

72歲張姓老婦近月來左側大腿後側都會隱隱作痛，甚至摸到莫名腫塊，連忙就醫檢查，醫師安排超音波與核磁共振檢查並建議隔週回診，沒想到腫塊竟「悄悄長大了」，立即轉外科團隊手術切除，將腫塊送往化驗後證實為「惡性黏液纖維肉瘤」，由於此瘤轉移率甚高，正持續追蹤中。

罕見惡性黏液纖維肉瘤 年長者常發生

台灣亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，經手術大範圍切除後將檢體送往化驗，果然證實為「惡性黏液纖維肉瘤」(Myxofibrosarcoma)，這是十分罕見的軟組織惡性腫瘤 ，好發於四肢部位，通常沒有特別前兆，最常發生在年長者(60-70歲族群)身上，且腫瘤長大速度很快，平均被診斷時多半到達5-10公分，以患者為例，切除腫塊約11公分X 8公分大。

復發率及轉移率極高 盡早切除防擴散

鄭旭棠也強調，依據不同的組織分化程度，這類腫瘤的復發率及轉移率極高，故應盡早轉至外科評估及切除，且腫瘤會往外擴散超過腫瘤本體，故切除的範圍會加大，甚至包括適當周圍組織，但會盡力保留肢體活動最大功能，以保持好的生活品質。

盡速就醫 把握治療黃金期

復健科主治醫師吳欣頤強調，目前患者於手術完成後已經安排放射治療，並持續追蹤病情，也提醒民眾若有發現任何異常疼痛或是觸摸到小腫塊應盡速就醫，千萬別以為不會痛或者誤認單純水腫就不以為意，一旦多拖幾個月，可能就延誤了最佳診斷和治療的時機。





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資料來源：健康醫療網

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