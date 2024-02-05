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新竹女腳疼麻木無法久坐 竟是椎間盤突出壓迫坐骨神經

記者王駿杰／新竹即時報導
醫師黃柏憲指出椎間盤壓迫處，與患者詳細解釋「腰椎微創手術」的執行方式。（新竹馬偕醫院提供）
醫師黃柏憲指出椎間盤壓迫處，與患者詳細解釋「腰椎微創手術」的執行方式。（新竹馬偕醫院提供）

台灣新竹一名41歲劉姓女子已近一年飽受左側坐骨神經痛之苦，無法長時間久坐或站立，最近一周左腳疼痛、麻木等症狀加劇，緊急去新竹馬偕紀念醫院急診求治。檢查發現，劉女是椎間盤突出壓迫坐骨神經，導致左側坐骨神經嚴重壓迫並造成損傷，最後以「腰椎微創手術」治療，術後疼痛大幅緩解，也在術後第三日出院。

新竹馬偕紀念醫院神經外科醫師黃柏憲表示，劉女先前因擔心手術風險，強忍疼痛僅接受藥物和復健治療，直到最近左腳疼痛、麻木等症狀加劇，甚至已出現左側垂足，經醫院以神經學檢查及腰椎高階影像檢查（MRI），才發現是腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出。經醫師解釋手術必要性與風險，劉女決定接受「腰椎微創手術」治療，術後疼痛大幅緩解，也在術後第三日順利出院，門診追蹤時劉女不但左腳疼痛已解除，左側垂足情形也恢復良好，即將重返工作崗位。

黃柏憲表示，腰椎間盤突出是造成坐骨神經痛最常見的原因，當突出的椎間盤壓迫到神經，即可能引起從臀部至腳部的疼痛或麻感，嚴重時甚至會出現行走困難（跛行）或下肢無力等症狀，而腳掌無力以致無法上抬，稱之為「垂足」。大部分輕症的脊椎疾患是不需要手術的，透過保守復健或藥物等方式，通常症狀可以獲得緩解，只有針對嚴重神經壓迫（或嚴重滑脫）的脊椎患者，才需考量透過手術治療。

黃柏憲說，腰椎微創手術相對於傳統大傷口的腰椎手術，透過儀器精準定位與輔助，能夠大幅縮減傷口大小及腰背肌肉組織的傷害，減少手術失血量，縮減術後疼痛感及恢復時間，也減少術後背部肌肉因手術而導致無力等影響。透過純熟的微創技術與經驗，手術中減除神經壓迫也變得更確實且有效，不僅減少手術對神經（管）過度的拉扯，亦大幅降低術後神經沾黏等問題。

黃柏憲指出，聽到要動脊椎手術，不少患者便心生恐懼，擔心是否會失敗或有後遺症。他提醒，對於嚴重的脊椎患者除了解開刀風險外，也需考量「不開刀的風險」，倘若等到神經已出現嚴重損傷再行手術，術後不但得付出加倍的復健成本，神經功能也不見得能完全恢復。因此，嚴重脊患可以多次或多方詢問脊椎外科專業醫師，充分了解自己的病症，進而作出合適的治療對策，才能有效改善疼痛，早日回歸正常生活。

新竹馬偕醫院神經外科醫師黃柏憲執行腰椎微創手術。（新竹馬偕醫院提供）
新竹馬偕醫院神經外科醫師黃柏憲執行腰椎微創手術。（新竹馬偕醫院提供）
新竹馬偕醫院透過腰椎高階影像檢查（MRI）發現，劉女的腰椎第五節/薦椎第一節椎間...
新竹馬偕醫院透過腰椎高階影像檢查（MRI）發現，劉女的腰椎第五節/薦椎第一節椎間盤突出，導致左側坐骨神經嚴重壓迫並造成損傷。（新竹馬偕醫院提供）

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