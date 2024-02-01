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37歲男練舉重傷腰椎 微創手術解決20年腰痛

記者王勇超／高雄即時報導
七賢脊椎外科醫院副院長蘇豐文指出患者椎間盤壓迫處。（記者王勇超／翻攝）
七賢脊椎外科醫院副院長蘇豐文指出患者椎間盤壓迫處。（記者王勇超／翻攝）

台灣高雄賴姓男子國中時練舉重傷及腰椎，20年來飽受腰椎神經刺痛，近日甚至腰痛發作倒地，就醫安排磁振造影檢查後，診斷為腰椎及薦椎椎間盤突出與脊椎狹窄，院方以微創手術治療，術後第1天，賴男背部僵硬導致轉動脖子會痛的問題立即改善，術後第4天走路已無腰痛情形。

賴姓男子（37歲）說，為了治療腰椎，曾嘗試過國術館、吃過1包6000元的中藥、昂貴的徒手復健，保守治療10多年未改善，走路超過10分鐘就腰痠，腰痛發作時有如針刺骨般疼痛，約3到6個月發作一次，「過正常人的生活成奢求！」

七賢脊椎外科醫院副院長蘇豐文表示，臨床上椎間盤壓迫程度與患者主觀症狀因人而異，典型表現主要為腰臀痠痛，延伸至腿部痠、麻、痛。案例中的賴姓男子由於舉重傷害後造成腰椎問題，使得背部肌群長期非常僵硬緊繃和疼痛，甚至連豎脊肌都受到影響，因為疼痛而不敢活動，因為不動而更加僵硬，形成反覆惡性循環。

蘇豐文說，豎脊肌是一群位於脊椎兩側深部的肌肉，起始於腰骶部，向上延伸到後頸及上背部，對人體的運動和穩定中扮演著重要的角色，豎脊肌的問題除了造成常見的下背及臀部疼痛以外，對於轉身，甚至頸部轉動都會受到影響。

蘇豐文指出，長時間保持特定姿勢會讓豎脊肌緊繃，引發屁股痛、下背痛等不適。平時可做豎脊肌伸展動作，幫助緩解豎脊肌緊繃。透過伸展讓背部緊繃的狀態好轉後，也要做「肌力訓練」降低未來腰酸背痛復發的機率。

蘇豐文表示，舉重非常看重瞬間爆發力、協調性和靈活度，沒有經過教練專業指導，自己「玩」恐怕會造成無法挽回的傷害，健身對身心健康很有好處，但如果施力不當，就會對人體造成傷害，得不償失，例如在深蹲、硬舉時，腹部前後側的肌肉收縮、施力方式不當，就有可能讓脊椎骨、椎間盤的受力不均，而導致突出，若有身體肌肉骨骼疼痛問題，盡早到脊椎專科醫院請醫師評估，避免進一步惡化。

七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」。先將雙手手掌和膝蓋著地，肩膀在...
七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」。先將雙手手掌和膝蓋著地，肩膀在手腕正上方。吸氣時放鬆，吐氣時收下巴，肚子出力收縮使背往上拱起。停留15秒後慢慢放鬆，重複3-5次。（記者王勇超／翻攝）
七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」，民眾可將按摩球放在豎脊肌和牆壁...
七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」，民眾可將按摩球放在豎脊肌和牆壁之間（需避開脊椎位置），沿著豎脊肌上下找到特別的緊繃的位置做停留並適當加壓，一次20秒，重複3-5次。（記者王勇超／翻攝）

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